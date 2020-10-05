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新北免費拉皮6處美化市容 仍有2處須溝通
新北市府在板橋林家花園及府中郵局周邊地區街道環境改善計畫，今年9月下旬已陸續在施工，預計今年底就可完成，新北都更處總工程司李擇仁說，目前共有6處做示範標的，全由市府負擔費用，但還有2處需整合，仍持續溝通整合。
新北市長侯友宜上任後祭出都更三箭，其中第二箭為「主幹道沿線都更，讓城市風貌改變」，新北城鄉局選擇板橋區縣民大道及林家花園周邊6處私有建築物作為示範標的，林家花園周邊、府中郵局周邊預計今年底完工。
李擇仁表示，板橋區漢生東路街口將施作鋁百葉窗、冷氣格柵、造型沖孔板、仿石漆塗料，預計明年春節前完工；南雅公園周邊要施作仿石漆塗料、金屬扣件，則預計下個月開工、明年3月完工。
香丘里長蘇淑芳說，政府的政策是好的，但拉皮的都是老舊建築，里民擔心搭皮後若有漏水等問題，後續該找誰負責。光華里長周秀美則說，里民溝通都很順暢，這是政府的美意，拉皮完後美化市容更會帶來繁榮。
李擇仁也說，板橋區縣民大道二段196、198號等處同意比例約5成7，中山國中周邊同意比例為3成，由於民眾有施工擔心有影響生意或是施工後會漏水等疑慮，若有漏水等狀況政府會負起全責，目前還在持續努力整合溝通中。
都更處指出，整合期間持續召開說明會說明政策及設計方案溝通，從電話聯繫到逐戶拜訪，已完成103戶住戶整合。另外民眾欲整建維護可向市府申請，每案經費高達5成，以不超過1000萬元為上限。
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