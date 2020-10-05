北市第6代國慶嗡嗡包亮相 限額3450個登記制發送

台北市政府第6代國慶嗡嗡包今天亮相，有2種雙配色設計款；今年嗡嗡包響應防疫採登記制發送，一般民眾8日可線上登記，限額3450個，國慶當日再憑證件至現場領取。

台北市民政局上午舉行「109年國慶升旗暨慶祝活動」記者會，現場以3D全息投影亮相第6代國慶紀念品「嗡嗡包」；今年嗡嗡包整體設計以簡約與輕便多功能為主軸，有黑灰配、黑棕配2種雙配色款式。

民政局表示，嗡嗡包設計圖樣上，融入「2020」及「iT」視覺概念，代表台北市不斷朝智慧城市邁進，同時也充滿愛與溫暖，期望在台北設市百年的特別年分中，回盼百年城事，繼續帶動下個光榮雙十。

民政局表示，今年為響應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫新生活，首度以「線上登記、現場領包」方式發送嗡嗡包，發放數量為3450個，民眾可透過網路預約登記，確定完成登記資格後，國慶當日再憑身分證及電子郵件通知，由本人親赴現場領取。

另為照顧中高齡長者需求，特別規劃敬老名額450份，凡109年度年滿65歲以上民眾可於10月7日18時至24時優先登記，一般民眾則自10月8日10時起開放登記。

此外，北市府將於10月10日上午7時，在市民廣場辦理「國慶升旗暨慶祝活動」，市長柯文哲將與市民一同歡度國慶日，當天除有CP BOYS-萌力男孩擔任國歌領唱，還有世新大學啦啦隊等帶來精彩表演。