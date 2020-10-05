李登輝奉安禮拜 汐止將實施交通管制

前總統李登輝預計7日下葬，新北市警察局交通警察大隊今天表示，預演及正式活動將於6日、7日於汐止區五指山國軍示範公墓舉行，屆時包括汐萬路、長青路、萬溪產業道路等路段等將交管。

總統府日前表示，李登輝7日將長眠五指山國軍示範公墓特勳區，同日舉行奉安禮拜，並於6日進行相關預演，基於尊重李登輝家屬意願，奉安禮拜當天將僅有李登輝家屬參加，不另邀請貴賓，也不對外開放民眾參加。

移靈車隊預計自台北市士林區翠山莊出發，並從國道1號汐止交流道進入新北市轄區，沿汐止區汐萬路抵達五指山國軍示範公墓。

對此，交通警察大隊今天發布新聞稿表示，6日、7日上午6時至中午12時，將實施彈性交通管制。

屆時汐萬路三段、長青路（老爺山莊拱門前路口至軍人公墓入口處）、萬溪產業道路（風櫃嘴至軍人公墓入口處），進行全線管制。

至於汐萬路一段、汐萬路二段（含周邊道路100公尺範圍）、長青路（北市內湖入轄處至老爺山莊拱門前路口止），警方實施交通彈性管制。

警方預估重點管制時間為來程上午8時至9時、返程10時至11時，視實際情形彈性調整。

警方說，6、7日上午7時起至10時止為上班尖峰時段，汐萬路一、二段及周邊康寧街、新江北路、大同路、長江街及禮門街等交通較為壅塞，管制措施勢將長時間影響周邊交通，請用路人提早做好交通規劃，適時避開管制路（時）段，並請遵守員警指揮。