文山區景豐一區社宅動工 北市府規劃113年入住

台北市政府規劃在景美運動公園附近興建景豐一區社會住宅，今天舉辦開工典禮，預定民國113年可入住，社宅14至3樓共提供90戶，2至1樓由北市府社福機構進駐。

北市府工務局水利處舉辦 「文山區景豐一區社會住宅新建工程」開工典禮。市長柯文哲出席致詞時說，這是今年第7處開工社宅，推進城市政策是一棒接一棒，社宅過去被居民認為是鄰避設施，景豐一區社宅不僅交通方便，周邊環境優美也有社福設施。

北市府規劃景豐一區社會住宅，將興建地上14層、地下2層大樓，基地位於景美運動公園附近景豐街內，旁有文山區清潔隊。3樓以上為集合住宅，2至1樓有照護中心、公共托育中心等設施，地下1樓至2樓是月租停車場。

北市府表示，景豐一區社會住宅分一房型72戶（10至12坪）、二房型12戶（16至18坪）、三房型6戶（22至24坪），預定竣工日112年6月，以113年8月完工入住為目標，工程總預算新台幣約4億9000餘萬元。

北市府指出，景豐一區社會住宅建築設計融合周邊山勢，住戶皆可看到山景，屋頂設太陽能板雨遮、空中花園，1至2樓有社福機構進駐，1樓戶外有寬闊活動空間，供民眾休憩。

北市府統計至目前為止，已完工3705戶社會住宅，施工中9826戶；預計今年底施工中社宅達1萬340戶，完工戶數預估4712戶。