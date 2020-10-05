新北加碼2.2萬劑公費流感疫苗 符合這些資格免費接種

公費流感疫苗今起開打，新北市共有89萬人符合中央規定的免費接種資格，市長侯友宜今也宣布，設籍新北的中低收入戶、低收入戶及身心障礙者；6至18歲未註冊入學者，與國小至五專教職員或行政人員、產後護理之家非醫事工作人員、公共托老工作人員、托育人員（含居家型保姆）、客運司機等也一併納入公費對象，共加碼2.2萬劑。

流感高峰期即將到來，中央公布，凡50歲以上；慢性病、罕見疾病、重大傷病等高風險病患及安養養護機構等對象：6個月至高中職、五專一至三年級學生；孕婦及6個月內嬰兒之父母及幼托育機構專業人員（含公共社區托育家園）等，都可免費接種。

新北市府今舉辦流感疫苗開打記者會，侯友宜也現場挽起袖子，率先施打流感疫苗，被問及怕不怕打針？侯友宜說，「不怕，不要看著針頭就沒事」，另他也宣布，新北自編預算添購流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，擴大公費施打對象。

侯友宜指出，流感的高峰期從11月到明年3月，由於流感疫苗施打後，需要2至4周才會產生保護力，因此10月施打正是時候，尤其流感跟新冠肺炎初期症狀相似，有時候分不清楚，施打流感疫苗可保護自己也保護他人。

衛生局表示，除中央配給的89萬劑公費流感疫苗，新北也自費購買2.2萬劑，擴大公費疫苗保護傘，另自編預算購入6萬劑肺炎鏈球菌疫苗，凡設籍新北65歲以上、未接種免費肺炎鏈球菌疫苗者，可搭配流感疫苗同時接種。

新北市醫師公會副理事長顏鴻順表示，國內去年10月至今共有112人因流感重症死亡，是新冠肺炎死亡人數7人的16倍，且流感死亡病例中有95%未施打疫苗，藉由施打疫苗可降低重症發生機率，尤其長者、幼兒及慢性病患等高危險族群應盡快施打。