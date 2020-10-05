農水署桃園處長就職未到？ 鄭文燦：對他能力無疑慮

桃園市長鄭文燦今天出席農田水利署石門管理處首任處長林坤賢就任活動，他肯定林在過去公務員和石門農田水利會總幹事任內的表現。

對日前農田水利署桃園管理處新任處長何明光上任，鄭文燦未出席，外界傳出鄭文燦對何的能力有不同的看法，而且何過去在市府團隊擔任平鎮區長、客家事務局局長、副祕書長兼任客家局長時，在議會議員質詢時都傳出爭議，是鄭文燦沒出席何明光上任典禮的原因。

鄭文燦上午面對媒體訪問時，強調「何明光是很棒的處長」，過去在市府團隊很稱職，轉任農委會參事後也獲得主委陳吉仲的信任和重用，這次派任桃園管理處長，相信會做得比以前更好。

鄭文燦並表示，今天中午何明光和桃園農管理處員工餐敘，他會出席，加上他上午公開肯定何，等於表明他對何明光的能力沒有疑慮，澄清外界的傳言。

農田水利署長蔡昇甫也為何明光說話，強調何地政單位出身，又有和民眾溝通的經驗，是農田水利署需要的人才。