公費流感疫苗開打首日 柯文哲帶頭接種防「禍不單行」

每年秋冬是流感流行季，台北市長柯文哲在今天公費流感疫苗開打第一天，赴台北市立聯合醫院仁愛院區帶頭施打流感疫苗。柯文哲說，新冠肺炎與流感兩種濾過性病毒不太一樣，照理講，沒有跨越的保護性，但還是要防止禍不單行，若得到新冠肺炎又得流感，可能會很慘。

公費流感疫苗開打首日，柯文哲及衛生局長黃世傑等，帶頭到北市立聯合醫院仁愛院區接種流感疫苗，柯文哲致詞表示，儘管目前表面上，台灣新冠肺炎疫情算穩定，但全球疫情仍嚴峻，昨天全世界增加31萬例病例，美國也有5萬1千例確診，台灣表面上可安心，但防疫還是不能太放鬆，還是要隨時保持警覺。

柯文哲說，今年除即將到來的流感流行期，加上全球有新冠肺炎疫情，兩者病毒都是透過飛沫、接觸和污染物傳播，流感疫苗有打還是有差，為避免禍不單行，可以預防的，還是要先預防，若得到流感加上新冠肺炎，就麻煩了。

衛生局長黃世傑也表示，去年台北市流感季流感併發重症者中，96%未接種流感疫苗，且流感併發重症死亡者中95%未接種流感疫苗，顯見接種疫苗仍是降低罹患流感併發重症的有效方法。

黃世傑表示，秋冬是流感流行期，疫苗完成接種後至少2週才能產生保護力，呼籲符合接種資格的市民及早接種。另外，北市府也同步提供65到74歲市民，加碼接種肺炎鏈球菌疫苗，併同流感疫苗一起接種，得到雙重保護力。

衛生局表示，今年公費流感疫苗為四價疫苗，接種對象包含滿6個月至國小入學前幼兒、國小至高中(職)及五專1-3年級學生、50歲以上成人(民國59年(含)以前出生者)、高風險慢性病患者、罕見疾病患者、重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護、長期照顧等機構對象、醫事及衛生防疫人員及禽畜業及動物防疫人員等。

柯文哲也提到，目前台北市政府有三個局處加班無上限，就是與防疫有關的衛生局、民政局及環保局，若有狀況，這三個局處同仁必須第一時間處理，柯也提醒，民眾還是要戴口罩、並保持社交距離，特別是吃飯前要先洗手，不能用手揉眼睛，該打疫苗的，趕快來打。