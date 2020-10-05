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搶換iPhone12？新北舊手機回收 可再抽iPhone

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北環保局配合環保署推動「10月手機回收月-收好抽滿」活動，拿舊手機回收就可抽獎，獎品包括iPhone SE等項目，歡迎民眾舊機抽新機。圖／新北環保局提供
新北環保局配合環保署推動「10月手機回收月-收好抽滿」活動，拿舊手機回收就可抽獎，獎品包括iPhone SE等項目，歡迎民眾舊機抽新機。圖／新北環保局提供

iPhone 12即將推出，許多使用者都等待新機上市，不過舊手機如何處理讓人傷透腦筋，新北環保局配合環保署推動「10月手機回收月-收好抽滿」活動，拿舊手機回收就可抽獎，獎品包括iPhone SE等項目，歡迎民眾舊機抽新機。

新北環保局指出，10月17日為新北手機回收日，當天只要拿舊手機到新北市28區清潔隊回收舊手機就可抽好禮，另外即日起至10月31日上班時間，也可到新北環保局直屬隊回收舊手機抽新機。

環保局說，民眾買新手機後，有人捨不得回收淘汰舊手機，也有人直接把淘汰的手機當作垃圾丟掉，但手機內有許多可回收再利用的物質，為了鼓勵民眾回收舊手機，去年起環保署就舉辦「10月手機回收月-收好抽滿」回收活動。

環保局表示，今年活動期間可到各縣市環保局指定回收點回收舊手機就可獲得抽獎機會，每人限1次，並在11月中旬抽出9位幸運的手機大獎得主，獎項分別有Apple iPhone SE、三星Galaxy A51、ASUS zenfone 6各3支。

環保局提醒，淘汰的舊手機若還能使用，可以提供給有需要的親朋好友，除了省錢還可以提高手機的使用價值，但毀損而無法使用的手機，回收前記得刪除個人資料。

環保署 省錢

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