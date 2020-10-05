柯文哲：不管誰當選美國總統 未來15年美中仍對抗
美國總統川普確診武漢肺炎，恐影響11月大選。台北市長柯文哲今天表示，不管誰當選總統，美國外交政策大概不會更改，「美中對抗還是未來15年國際主要情況」。
川普確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），為11月美國大選投下變數。柯文哲上午出席「台北市四價流感疫苗開打記者會」，會後接受媒體聯訪，被問及川普確診一事。
柯文哲表示，美國是個成熟民主國家，國家政策非常穩定，所以不管誰當選總統，美國國際外交政策大概不會更改，「美中對抗還是未來15年國際主要情況」，也許不同人當總統戰術不同，但戰略仍一致。
美國大選將於11月3日舉行，川普近日卻宣布自己與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）確診染疫，消息震撼全球。
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