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滬尾休閒園區一歲了 千坪草皮化身頂級歌劇院

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
「滬尾藝文休閒園區」歡慶開幕一周年，今傍晚特別邀請「極光打擊樂團」於園區內千坪草坪上演出。圖／旅學堂提供
「滬尾藝文休閒園區」歡慶開幕一周年，今傍晚特別邀請「極光打擊樂團」於園區內千坪草坪上演出。圖／旅學堂提供

新北市淡水區「滬尾藝文休閒園區」開幕1周年，今傍晚特別邀請「極光打擊樂團」於園區內千坪草坪上演出，在淡水絕美夕陽及月色映照下，民眾席草地而坐、或躺或臥，享受頂級歌劇院般的享受。此外，園區即起也推出周年慶活動，除了消費滿千抽大獎，園區河畔餐廳平日餐飲更享有早、中、晚餐8折優惠。

滬尾藝文休閒園區去年9月開幕，位於紅毛城步行300公尺處，緊鄰滬尾砲台、雲門劇場等著名景點，除可遠眺淡水河與觀音山，以白色建築為主體的園區共有3000平方公尺的綠化空間與生態溪流，是國內難得一見的鑽石級綠建築。

滬尾藝文休閒園區指出，園區內的「將捷金鬱金香酒店」及「禮萊廣場」，整合了商場、酒店、影城、藝文、餐飲等一站式度假休閒場域，也融合生態導覽及在地文化元素，經常有旅客及淡水居民拍照打卡，可說是賞夕陽、休閒遊憩的最佳去處。

為了歡慶一周年，園區今傍晚特別邀請「極光打擊樂團」於千坪草皮區展演，極光打擊樂團是由自閉症、小臉症、智能障礙團員所組成的樂團，團員們用意志力跨越身體殘缺，演奏出美妙音樂，讓民眾可從夕陽聆聽到月光海。

滬尾藝文休閒園區表示，國慶連假10月9日至11日，園區也將舉辦「滬尾新星前進草坡」，每人門票只要300元，就可聆聽樂團、歌手現場演出，購票還能折抵200元飲料或體驗泡泡足球一次；另外，即日起至10月18日周年慶期間，園區內消費滿千就有機會抽各項好禮，園區河畔餐廳平日餐飲更享有早中晚餐的8折優惠。

「滬尾藝文休閒園區」歡慶開幕一周年，今傍晚特別邀請「極光打擊樂團」於園區內千坪草坪上演出，吸引民眾欣賞。圖／旅學堂提供
「滬尾藝文休閒園區」歡慶開幕一周年，今傍晚特別邀請「極光打擊樂團」於園區內千坪草坪上演出，吸引民眾欣賞。圖／旅學堂提供

樂團 淡水河 極光

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