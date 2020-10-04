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後疫情最大場！ 新北音樂盒野餐超過12萬人

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
「2020新北市河海音樂季」最終場「來新北─音樂盒．野餐」今在新北大都會公園登場，新北觀旅局宣布現場有12萬人，是疫後全台灣最大場的活動。記者王敏旭／攝影
「2020新北市河海音樂季」最終場「來新北─音樂盒．野餐」今在新北大都會公園登場，新北觀旅局宣布現場有12萬人，是疫後全台灣最大場的活動。記者王敏旭／攝影

新冠肺炎疫情影響全台灣，不少活動因此取消，「2020新北市河海音樂季」最終場「來新北─音樂盒．野餐」今在新北大都會公園登場，是疫後全台灣最大場的活動。新北觀旅局指出，活動出入口都有派員量體溫，目前現場參與人數超過12萬人。

演唱會由入圍金鐘獎的「阿松」紀竣崴主持，並由馬來西亞歌手張與辰開場，鐵肺公主「戴愛玲」、「Suming舒米恩」也接力開唱，最後由蘇慧倫壓軸登場，以大型演唱會規格演唱Lemon Tree、黃色月亮等經典歌曲和一連串不插電組曲，讓台下觀眾隨著音樂搖擺。

「來新北─音樂盒‧野餐」今上午就有民眾攜家帶眷帶著帳篷、野餐墊陸續湧現三重捷運站，並前往現場參加野餐派對，下午4點演唱會開始後，更有大批民眾前往聽音樂享用美食。

新北市長侯友宜說，新北大都會公園改造成孩子們最喜歡的遊戲場，也辦了很多活動，這次為了中秋連假在新店碧潭有幾米的向月亮來許願，菁桐還有放天燈，今新北音樂盒野餐也是壓軸活動。

侯友宜指出，新北大都會公園是所有新北市民，也是外縣市居民都很喜歡的地方，希望下次大家再來玩，謝謝大家到新北市來玩，未來新北市辦的活動會越辦越好。

「2020新北市河海音樂季」最終場「來新北─音樂盒．野餐」今在新北大都會公園登場，新北觀旅局宣布現場有12萬人，是疫後全台灣最大場的活動。記者王敏旭／攝影
「2020新北市河海音樂季」最終場「來新北─音樂盒．野餐」今在新北大都會公園登場，新北觀旅局宣布現場有12萬人，是疫後全台灣最大場的活動。記者王敏旭／攝影
「2020新北市河海音樂季」最終場「來新北─音樂盒．野餐」今在新北大都會公園登場，新北觀旅局宣布現場有12萬人，是疫後全台灣最大場的活動。圖／新北觀旅局提供
「2020新北市河海音樂季」最終場「來新北─音樂盒．野餐」今在新北大都會公園登場，新北觀旅局宣布現場有12萬人，是疫後全台灣最大場的活動。圖／新北觀旅局提供
「2020新北市河海音樂季」最終場「來新北─音樂盒．野餐」今在新北大都會公園登場，新北觀旅局宣布現場有12萬人，是疫後全台灣最大場的活動。圖／新北觀旅局提供
「2020新北市河海音樂季」最終場「來新北─音樂盒．野餐」今在新北大都會公園登場，新北觀旅局宣布現場有12萬人，是疫後全台灣最大場的活動。圖／新北觀旅局提供

野餐 演唱會

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