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新北公托擠破頭 議員籲增小班公托解偏區需求

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市第73家公共托育中心「三重三和」公托日前開幕。圖／本報系資料照
新北市第73家公共托育中心「三重三和」公托日前開幕。圖／本報系資料照

新北市人口稠密，相較昂貴且品質參差不齊的私立托兒所，公托需求居高不下，市議員李坤城指出，以都會區而言，公托候補人數多達數百人，「補到都已經可以唸小學了」，應加速增建大型公托，偏區則可建置12人的「小家園」公托。社會局長張錦麗表示，最快年底前將新增20間公托，達到全市90間目標，另在三芝、深坑、瑞芳等偏區已設置12人公托，但仍須視實際需求，再行規畫。

為了解決少子化問題，新北市透過補助方式減輕民眾育兒負擔，2011年創設公共托育中心，2017年推動「公共托育合作聯盟」納入私立托嬰中心和居家保母，2018年整合衛生福利部準公共化托育政策。

李坤城指出，雖然新北市目前已有75家公托，數量全國最多，但各區公托仍搶破頭，候補人數更是大排長龍，「補到都已經可以唸小學了，是很多家長的心聲」。

李坤城舉例，三重區公托收托人數約290人，備取卻高達418人；蘆洲則可收托210人，候補人數也多達402人。人口稠密的板橋、新莊更是誇張，候補人數皆超過600人。

李坤城建議，社會局應加速增設25人以上「大公托」，提升市區服務量能，另針對偏區，在嬰幼兒人口沒有那麼多的情況下，則可增設一班12人的「小家園」公托，提供民眾就近且高品質的托育場所，縮短城鄉差距。

張錦麗表示，新北市今年目標新增20座公共托育中心，預估年底至明年初可全數完成，屆時將達到全市90間的目標，另為提供民眾平價化的托育，不斷推動公私協力、準公共化及各項補助，補助金額更是全台最高，目前新北家外托育率高達35%，比OECD(經濟合作暨發展組織)國家平均32%還要高。

張錦麗說，已在三芝、深坑、瑞芳等偏區設置12人公托，但偏區需求確實沒有像都會區那麼高，且12人公托的成本，相較一般公托不會比較便宜，仍需視實際需求及營運考量，再行規畫。

托育 瑞芳

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