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單純務實農家竟釀家庭悲劇 曾任警察兒子遭父重擊致死

出席動物日活動 「曬狗立委」原音重現LuLu我愛你

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
今天是世界動物日，台北市動保處與民間團體在合辦「2020世界動物日 毛孩趣野餐」活動。記者趙宥寧／攝影
今天是世界動物日，台北市動保處與民間團體在合辦「2020世界動物日 毛孩趣野餐」活動。記者趙宥寧／攝影

今天是世界動物日，台北市動保處與民間團體在合辦「2020世界動物日 毛孩趣野餐」活動，設有動物認養、免費狂犬病疫苗施打、寵物保險等攤位，有「曬狗立委」稱號的國民黨籍立委張育美，今也帶著2歲半的愛犬「Lulu」到場，更在致詞時原音重現當時在質詢台上高喊的「『Lulu』I love you」，再度掀起話題。

今天是連假最後一天，現場約有50位民眾帶著愛犬參與活動，台北市動保處長宋念潔、國民黨籍立委張育美、北市議員闕枚莎、耿葳、國民黨智庫副董事長連勝文出席。

宋念潔表示，今年9月是動物保護月，從9月9日台灣狗狗節開始，靜態、動態課程及活動，超過40場，平均一天就一場，今日現場攤位也跟毛孩醫療有關，有寵物保險、輔具攤位以及毛孩鮮食製作，目標讓北市成為動物友善城市。

主辦單位狗醫生協會理事長張泮崇也表示，狗醫師協會以動物福祉為優先，重視動物生命價值，讓很多人認知認同，他也提到，過去耿葳家的貓咪因年紀大到醫院就診，當時也看件耿葳對寵物、安寧照護盡心盡力，今日邀請她擔任愛心大使；耿葳則提到，飼主養育理念、寵物保險是重要的動保議題，有機會擔任愛心大使榮幸也開心，未來將持續為動保努力。

張育美也帶著愛犬「Lulu」到場參與活動，她致詞時表示，剛進立法院前大家都還不太認識她，但一次「真情流露」的質詢，讓Lulu成為大家所認識的，語畢，張育美更突然在台上高喊「『Lulu』I love you！」，台下笑成一片。

張育美也提到，「Lulu」今年2歲半，之前還有一個「Lulu」一世，也曾面臨離別，後來她再去找瑪爾濟斯飼養，讓思念能重新回憶，更有愛心、做事更專心，她也感謝大家關心「我的小Lulu」，她在立法院關注健康、長照議題，張育美認為，動保也是健康議題，現在的人要健康生活，動物是很好的陪伴。

連勝文也提到自己兒時養寵物的經驗，他說，當時父親連戰在薩爾瓦多當大使，家裡養了一隻兔子跟鴿子，當年太愛寵物、拼命餵食，卻把兔子養到跳不起來、鴿子飛不起來。連勝文說，不管狗貓都是生命，如何飼養動物保護動物是個專業問題，希望透過活動讓彼此交流寵物意見。

有「曬狗立委」稱號的國民黨籍立委張育美（圖左），今也帶著2歲半的愛犬「Lulu」參與動保活動。記者趙宥寧／攝影
有「曬狗立委」稱號的國民黨籍立委張育美（圖左），今也帶著2歲半的愛犬「Lulu」參與動保活動。記者趙宥寧／攝影

寵物 北市 連勝文

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