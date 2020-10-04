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移工入境檢疫 新北首創防疫宿舍120房

中央社 / 新北4日電

新北市政府首創輔導停業飯店轉型成移工防疫宿舍，現有120間房。市府今天表示，移工入境檢疫14天每人住宿費用約新台幣2萬6000元，將繼續尋求其他有意轉型旅宿業者配合增設。

新北市勞工局結合觀旅局及環保局，輔導有意願的旅宿業者透過先申報暫停營業，協助於入口增設偵測體溫儀器等設施，達到符合「新北市產業類新引進移工入境居家檢疫場所設施措施標準」的「獨棟建築、分流送餐、甲級廢棄物清運規劃、終期消毒」4大防疫標準。

新北市勞工局長陳瑞嘉指出，依照目前的中央防疫政策，雇主引進產業類移工不得入住一般旅館、飯店進行居家檢疫，移工必須直接入住防疫旅館或檢疫處所。

陳瑞嘉說，合理的雇主成本與數量充足的檢疫處所，兩者一直困擾各縣市政府，勞工局綜合考量各方因素後，決定另闢蹊徑設立防疫宿舍，每人入住14天的費用約2萬6000元。

勞工局表示，首間轉型後的移工防疫宿舍，目前已由新北市仲介同業公會與業者簽約，專用於引進產業類移工，未來勞工局將繼續尋求有意願轉型的旅宿業者配合增設，協助雇主如期引進產業移工。

移工 勞工局 新北

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