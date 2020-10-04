藝人接力演唱 新北「音樂盒．野餐」湧人潮

「2020新北市河海音樂季」最終場「來新北─音樂盒．野餐」今下午2點在新北大都會公園登場，現場各式餐車進駐外，也開放給民眾野餐，下午4點起還有藝人接力演唱到晚上10點，是中秋連假最後一日的最佳去處之一。

「來新北─音樂盒‧野餐」的Funtasty有趣市集有數10家人氣特色餐飲、網路超夯美食名店、各式咖啡飲品等熱門美食進駐，從早上開始就有民眾攜家帶眷帶著帳篷、野餐墊陸續湧現三重捷運站，並前往現場參加野餐派對。

演唱會將由入圍金鐘獎的「阿松」紀竣崴主持，並由馬來西亞歌手張與辰以「My Buddy」開場，接著是新生代R&B歌手「吳獻OSEAN」與Full Band演出，另還旺福、MAFANA樂團、戴愛玲、Suming舒米恩和蘇慧倫都陸續登場。

新北觀旅局指出，活動現場有「惡魔天使餐車」、「燈塔餐車」特殊的餐車造型、香氣四溢的人氣美食，還有社群軟體超夯造型雞蛋糕「蝦。日子很瞎」，以及專注於咖啡品質的「這好咖啡zerocoffee」。

另外還有主打台灣正港在地文化的「啤酒頭釀造」、東區人氣調酒「WA-SHU和酒」，都能在野餐音樂派對想用得到，市集與演出都會一直到今晚10點，讓這場音樂盛會好聽、好吃、又好拍。

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