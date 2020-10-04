影／世界動物日 柯文哲盼結合民間力量推動物友善空間

今天是「世界動物日」，台北市長柯文哲上午出席「2020臺北世界動物日」時強調，從小灌輸尊重生命的文化，對建構和諧社會有很大助益。

「世界動物日」的使命為「提高動物在人們心中的地位，減少傷害動物行為」，因此，亞洲生態護育協會等全國二十個動保及生態組織今天舉辦「2020臺北世界動物日」，邀請台北市長柯文哲、副市長黃珊珊及藍綠民代參與愛動物活動。柯市長表示，台北致力發展狗公園及動物友善空間，市政府更邀請民間一百六十家業者參與動物友善計畫，先藉由民間發起動物友善空間，再由公部門彌補其不足，希望有效解決台北市街犬及街貓問題。 台北市長柯文哲出席「2020臺北世界動物日」時強調，從小灌輸尊重生命的文化，可提升社會和諧度。記者侯永全／攝影 台北市長柯文哲與黃金獵犬互動。記者侯永全／攝影