快訊

影／最丟臉風景！ 武嶺監視器被「到此一遊」亂貼

蔣中正黯然下台真相…李宗仁與中共密謀逼宮 美推波助瀾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造友善動物空間 柯文哲：明年完成古亭葫東狗活動區

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
每年10月4日是「世界動物日」，台北市長柯文哲今天出席「2020台北世界動物日」活動。記者林麗玉／攝影
每年10月4日是「世界動物日」，台北市長柯文哲今天出席「2020台北世界動物日」活動。記者林麗玉／攝影

每年10月4日是「世界動物日」，台北市長柯文哲今天出席「2020台北世界動物日」活動。柯文哲致詞表示，他上任至今，台北市已增設7處狗運動公園與活動區，明年將陸續完成「古亭河濱公園狗活動區」、「士林區葫東狗活動區」。

另外，台北市政府也邀請160家業者，參加動物友善空間計畫，包括書店、餐廳、藝文空間等動物友善空間加入。

「世界動物日」是為紀念義大利傳教士聖方濟各，及宣揚所倡導的「向獻愛心給人類的動物們致謝」理念。柯文哲從2016年起每年參與活動，柯也是全球第一個由首都市長親臨致詞且重度參與活動的市長。

柯文哲表示，目前政府正在提倡多元文化，就是不以人類為主體去看待世界，而是把人類視為環境中的一份子來看待。他提到，印度國父甘地曾說：「一個國家道德進步與偉大程度可用他們對待動物的方式衡量」，一個進步的社會，才能夠真正善待動物。

活動開始前，柯文哲也與參與活動議員徐巧芯、楊瀞宇等聊到台北市的動保議題，柯表示，有議會的監督把關，只要有任何需要，台北市政府絕對會給予最大的支持與協助。

柯文哲表示，許多政策都需公私合力，同時也要仰賴許多民間的協助，所以北市府邀請160家業者參加動物友善空間計畫，現在台北市許多的場所都可以看到「動物友善」的標誌，藉由民間來響應此項活動，來建構北市的友善動物空間。 

柯文哲也說，除了民間單位持續加入動物友善行列，北市府也已編列6億元重建「內湖動物之家」，是連動物的長期照顧都規畫進去，希望改善台北市街犬、街貓的問題。台北要做為一個動物友善城市，基本的設施還是要有，未來政府的策略就是「民間先行」，結合北市160家業者，共同建構一個友善的空間。 

柯文哲說，目前鳥類的保育也是當前要關注的議題，關渡自然公園、華江雁鴨自然公園，都是重要的濕地環境，北市動保處也與台北野鳥協會共同努力，打造更友善的鳥類棲息環境。

延伸閱讀

北市獲情資白晝之夜增百警力 蕭文杰：我根本沒想去

白晝之夜維安民眾驚「要反恐？」 北市：確實有陳抗情資

柯文哲說難聽別再唱 高嘉瑜：下次耳邊唱證明實力

白晝之夜維安高規格 北市特勤配長槍護柯理由曝

相關新聞

白晝之夜點亮 南港湧人潮

2020白晝之夜昨晚6點起在「南港通電」，活動還未正式開始，南港車站人潮就陸續湧入，加上台北流行音樂中心有第31屆金曲獎...

世界動物日推動保 柯文哲：編6億預算

「毛小孩就是我們的家人！愛護動物是文明社會的象徵。」台北市長柯文哲4日出席「台北世界動物日」活動時強調，台北市推動保是「公私協力、民間先行」，政府再後續銜接補足，他編列6億預算重建內湖動物之家，並與野鳥協會復育關渡濕地，並在各公共場所張貼動物友善mark。

影／世界動物日 柯文哲盼結合民間力量推動物友善空間

今天是「世界動物日」，台北市長柯文哲上午出席「2020臺北世界動物日」時強調，從小灌輸尊重生命的文化，對建構和諧社會有很...

打造友善動物空間 柯文哲：明年完成古亭葫東狗活動區

每年10月4日是「世界動物日」，台北市長柯文哲今天出席「2020台北世界動物日」活動。柯文哲致詞表示，他上任至今，台北市...

北市獲情資白晝之夜增百警力 蕭文杰：我根本沒想去

台北市長柯文哲昨晚出席「白晝之夜」，柯文哲身邊至少3、4名掛長槍特勤警力，讓民眾直呼「以為是要反恐」。北市府證實，北市警...

十指緊扣林智堅打破藍綠界線 侯友宜：永遠是好朋友

新北市長侯友宜日前南下新竹參訪2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」主展館，新竹市長林智堅也在臉書發出一張與...

白晝之夜維安民眾驚「要反恐？」 北市：確實有陳抗情資

台北市長柯文哲昨晚出席「白晝之夜」，有民眾發現，柯文哲身邊至少有3、4名掛長槍特勤警力巡視，制服警察也增加非常多，民眾直...

新北本土登革熱持續擴增 侯友宜：都是新北主動篩檢出

國內今年目前累計54例登革熱本土病例，34例居住新北市，其中33例皆與三峽五寮里群聚感染有關，新北市長侯友宜表示，目前登...

柯文哲說難聽別再唱 高嘉瑜：下次耳邊唱證明實力

台北市長柯文哲今天上午出席「中華亞洲環境生態護育交流協會」的「台北世界動物日」活動。與柯文哲友好的民進黨立委高嘉瑜也出席...

營養午餐用萊豬無法可罰 侯友宜：年底前換約

明年一月一日將開放含萊克多巴胺美豬進口，教育部雖已函文各級學校，要求優先使用國產豬，但新北各校營養午餐契約早已簽訂，現行...

移民署送「越」餅 新住民喜嚐家鄉味

為使新住民適應來台生活，歡喜過中秋，移民署台北市服務站在新住民家庭教育暨多元文化宣導課程中，除了介紹新住民在台灣過中秋習...

板橋板南線轉乘換狀線 議員實測不按標示最快

環狀線今年1月營運後話題不斷，除了雙北市爭取營運權問題外，多數民眾反映站體較熱、行車速度較慢、轉乘麻煩等問題，新北市議員...

熱門新聞

台南曾文水庫蓄水剩3成6 南水局面臨「最艱困」的調度

影／山中聖靈百步蛇路過村落 霧鹿村民持棍趕狗護蛇

琉璃蟻數量爆增 專家指是因為這個「光」

影／桃園大有生態梯田公園連假爆人潮 民怨停車位不足

網友賭中正路何時開挖 員林市長：驗收後兩年內不准挖　　

琉璃蟻大爆發 高雄今年已從六龜擴散到甲仙、杉林等地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。