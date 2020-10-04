打造友善動物空間 柯文哲：明年完成古亭葫東狗活動區

每年10月4日是「世界動物日」，台北市長柯文哲今天出席「2020台北世界動物日」活動。柯文哲致詞表示，他上任至今，台北市已增設7處狗運動公園與活動區，明年將陸續完成「古亭河濱公園狗活動區」、「士林區葫東狗活動區」。

另外，台北市政府也邀請160家業者，參加動物友善空間計畫，包括書店、餐廳、藝文空間等動物友善空間加入。

「世界動物日」是為紀念義大利傳教士聖方濟各，及宣揚所倡導的「向獻愛心給人類的動物們致謝」理念。柯文哲從2016年起每年參與活動，柯也是全球第一個由首都市長親臨致詞且重度參與活動的市長。

柯文哲表示，目前政府正在提倡多元文化，就是不以人類為主體去看待世界，而是把人類視為環境中的一份子來看待。他提到，印度國父甘地曾說：「一個國家道德進步與偉大程度可用他們對待動物的方式衡量」，一個進步的社會，才能夠真正善待動物。

活動開始前，柯文哲也與參與活動議員徐巧芯、楊瀞宇等聊到台北市的動保議題，柯表示，有議會的監督把關，只要有任何需要，台北市政府絕對會給予最大的支持與協助。

柯文哲表示，許多政策都需公私合力，同時也要仰賴許多民間的協助，所以北市府邀請160家業者參加動物友善空間計畫，現在台北市許多的場所都可以看到「動物友善」的標誌，藉由民間來響應此項活動，來建構北市的友善動物空間。

柯文哲也說，除了民間單位持續加入動物友善行列，北市府也已編列6億元重建「內湖動物之家」，是連動物的長期照顧都規畫進去，希望改善台北市街犬、街貓的問題。台北要做為一個動物友善城市，基本的設施還是要有，未來政府的策略就是「民間先行」，結合北市160家業者，共同建構一個友善的空間。

柯文哲說，目前鳥類的保育也是當前要關注的議題，關渡自然公園、華江雁鴨自然公園，都是重要的濕地環境，北市動保處也與台北野鳥協會共同努力，打造更友善的鳥類棲息環境。