世界動物日推動保 柯文哲：編6億預算

「毛小孩就是我們的家人！愛護動物是文明社會的象徵。」台北市長柯文哲4日出席「台北世界動物日」活動時強調，台北市推動保是「公私協力、民間先行」，政府再後續銜接補足，他編列6億預算重建內湖動物之家，並與野鳥協會復育關渡濕地，並在各公共場所張貼動物友善mark。

公私協力民間先行

「世界動物日是紀念義大利傳教士聖方濟各對動保的倡導。」柯文哲說，台北市提倡的多元文化，不是以人類為主體來看世界，而是把人類當成整個環境的一份子看待。柯引述聖雄甘地說過的話，「要看一個城市的文明程度，就看人們怎麼對待動物。」社會進步到一個程度以後，才會開始思考停止傷害動物。

柯P說，過去6年狗公園增加到了7個，明年還會增加2個，古亭河濱公園將增設狗活動區。「我每次都說『公私協力』，政策完全靠政府推動相當困難，看能不能結合民間。」台北市邀請160家業者參與「動物友善計畫」，結合書店、藝文空間、餐廳等，貼上mark標明是動物友善空間。

「我們也把內湖動物之家重建，預算多達6億，還有動物長照區，齁我嚇一跳！」柯文哲強調，在「民間先行」的大原則下，如果業者有什麼不敢做、不想做的，政府再把這一塊銜接起來，「貓跟狗之外，不要忘記鳥。（眾笑）」關渡溼地自然公園是重要的濕地環境，動保處跟台北野鳥協會也在共同努力保育。

把毛小孩當家人看

亞護會理事長何承翰說，愛護動物的宗旨是在於對生命的尊重，不限於流浪動物或野生動物，所有動物跟人的關係都是關懷重點。台北市議員徐巧芯說，除了用認養代替購買外，家裡不能養動物的人也可以吃素，每個人都能從不同面向關懷動物。台北市議員楊靜宇說，實驗動物也要被關懷，人怎麼對待必將影響環境。

「人會虐待動物，就是家暴跟兒虐的徵兆。」兒權促進會理事長王薇君強調，動福會理事長陳宥成則指出，寵物常常是施虐者用來控制被害者的手段，世界動物日不但要關懷動物，也要關懷所有愛護動物的人。

【更多精采內容，詳見 】