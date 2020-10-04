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十指緊扣林智堅打破藍綠界線 侯友宜：永遠是好朋友
新北市長侯友宜日前南下新竹參訪2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」主展館，新竹市長林智堅也在臉書發出一張與侯「十指緊扣」的照片，引發網友驚呼「超越藍綠與黨派」。
對此侯友宜今表示，台灣很小，中華民國是個國家，大家要互相學習、砥礪，更重要團結在一起，讓地方發展更好，「我是抱著這樣的心情跟各縣市互動，不管他是代表國民黨、民進黨甚至其他黨籍，永遠都是我們的好朋友。」
侯友宜表示，只要同心齊力，就可打造地方繁榮，創造雙贏，讓國家能夠進步，「我都用這樣的心情跟大家一起努力，讓中華民國、台灣會更好。」
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