新北本土登革熱持續擴增 侯友宜：都是新北主動篩檢出

國內今年目前累計54例登革熱本土病例，34例居住新北市，其中33例皆與三峽五寮里群聚感染有關，新北市長侯友宜表示，目前登革熱感染都是新北市主動從五寮里篩檢出來，幾乎都已康復，只有一個還在住院觀察當中。

侯友宜指出，由於染疫範圍位於五寮里筍園區塊，已設13個管制站，將整個筍園封鎖起來，不希望再有孳生源從五寮里擴展，同時也不斷提醒民眾，天氣熱、下雨很容易孳生病媒蚊，巡倒清刷一定要做好。

侯友宜提醒，民眾只要身體有發燒、痠痛，就趕緊通報、篩檢，目前疫情還是控制在五寮里山區源頭，民眾這段時間絕對不要到五寮里筍園工作，也不要去參觀。

衛生局表示，自三峽五寮里出現第1例本土登革熱病例後，便主動對五寮區域居民、農友或五寮社區活動史接觸者進行篩檢，更主動召回筍農及盤商進行採檢，不斷擴大採檢範圍。迄今已採檢548人，尚有95人檢驗中，本起群聚共計38人(含桃園市5例)。

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