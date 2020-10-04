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柯文哲說難聽別再唱 高嘉瑜：下次耳邊唱證明實力

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
10月4日為「世界動物日」，柯文哲與副市長黃珊珊、民眾黨立委蔡壁如、民進黨立委高嘉瑜、及北市議員徐巧芯、楊瀞宇、及有意投入內湖南港選區議員選舉的民眾黨員陳宥丞等出席。記者林麗玉／攝影
10月4日為「世界動物日」，柯文哲與副市長黃珊珊、民眾黨立委蔡壁如、民進黨立委高嘉瑜、及北市議員徐巧芯、楊瀞宇、及有意投入內湖南港選區議員選舉的民眾黨員陳宥丞等出席。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲今天上午出席「中華亞洲環境生態護育交流協會」的「台北世界動物日」活動。與柯文哲友好的民進黨立委高嘉瑜也出席活動。柯文哲在台上邀其他民代大合照時，一度在舞台上向高嘉瑜開玩笑，「上台就好，不要再唱歌了」，甚至會後媒體堵訪，柯更說，是因為高嘉瑜「唱歌很難聽」。

高嘉瑜事後得知柯文哲說她唱歌難聽，高嘉瑜回嗆，全天下可以說她唱歌難聽，但唯有柯，是最沒有資格說她唱歌難聽的人，因為柯比她唱歌難聽一百倍。高嘉瑜說，柯文哲唱歌會讓人聽了想哭，「難聽到想哭」，笑批柯文哲「五十步笑百步」。

對於媒體告知，柯文哲堵訪時說高嘉瑜唱歌難聽，高嘉瑜還一度不敢置信「柯市長真的這樣說？」「下次遇到柯，一定會在柯耳邊不停唱歌，證明我的實力」。

10月4日為「世界動物日」，柯文哲與副市長黃珊珊、民眾黨立委蔡壁如、民進黨立委高嘉瑜、及北市議員徐巧芯、楊瀞宇、及有意投入內湖南港選區議員選舉的民眾黨員陳宥丞等出席。柯文哲的一句高嘉瑜不要再唱了，再成話題。

另外，媒體也問柯，確定感染新冠肺炎的川普氣色蒼白，柯文哲僅回，他還沒有看新聞。

柯文哲 高嘉瑜

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