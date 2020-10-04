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移民署送「越」餅 新住民喜嚐家鄉味

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
移民署北市服務站舉辦家庭教育暨多元文化宣導課程，並分享越南月餅給越南及美國、泰國、菲律賓等新住民品嚐。記者廖炳棋／翻攝
移民署北市服務站舉辦家庭教育暨多元文化宣導課程，並分享越南月餅給越南及美國、泰國、菲律賓等新住民品嚐。記者廖炳棋／翻攝

為使新住民適應來台生活，歡喜過中秋，移民署台北市服務站在新住民家庭教育暨多元文化宣導課程中，除了介紹新住民在台灣過中秋習俗外，為了應景，現場更找來越南月餅分送大家，讓嫁來台灣的越南籍姊妹們開心不已，喜嚐濃濃的家鄉味。

移民署台北市服務站在課程中介紹新住民在台灣如何過中秋習俗，現場移民輔導人員更透過「中秋大小事：快問快答」活動，準備台灣與越南的傳統月餅給現場參與的異國新婚夫妻品嚐，使其了解台灣與各國中秋節的習俗與差異。

來自越南的新住民胡金玉嫦，在台灣生活已經25年，此次她應邀介紹越南中秋習俗，並分享越南月餅讓大家品嚐。

胡金玉嫦指出，越南月餅像廣式月餅，有包肉及蛋黃還有核桃等內容，有的還有越南香草味道，甜甜鹹鹹十分特別。胡金玉嫦說，椰子口味的月餅在越南也相當受歡迎，傳統月餅為圓形，寓意圓圓滿滿，台式月餅則多變化，有蛋黃酥、綠豆椪、金月娘、伍仁、蓮蓉、豆沙、棗泥、芋泥等多種口味。

胡金玉嫦剛來台灣時，對於大家都講台語及另有特殊風俗，讓她很不習慣。尤其台灣人愛拜拜，成為台灣媳婦的她，常常被要求必須上菜市場，準備做6樣菜來祭拜祖先，讓她很疑惑，家人告訴她祭祖是保佑家人身體健康，她才釋懷。

因為聽不懂台語，胡金玉嫦很想家，幸好有學校老師還有公司同事的關心，加上小孩很上進，都沒有補習，就考上了台大政治系，讓她很開心，也就能常保樂觀知足，這次前來與新來乍到的越南姊妹及其他國家新住民朋友分享在台心得，同時也抱持感恩的心分享越南月餅給大家，希望大家也能克服在台生活的各種挑戰。

胡金玉嫦說，很開心很多台灣人喜歡去越南旅遊、吃越南美食、學習越南文，希望交流能越來越頻繁。

胡金玉嫦(右)特別前來祝賀女兒陳金鈴(左)今年從台大順利畢業。記者廖炳棋／翻攝
胡金玉嫦(右)特別前來祝賀女兒陳金鈴(左)今年從台大順利畢業。記者廖炳棋／翻攝
因為天氣炎熱，越南女子大多穿著透氣的傳統國服「奧黛」，有飄逸感覺。左為胡金玉嫦，右為陳金鈴。記者廖炳棋／翻攝
因為天氣炎熱，越南女子大多穿著透氣的傳統國服「奧黛」，有飄逸感覺。左為胡金玉嫦，右為陳金鈴。記者廖炳棋／翻攝
胡金玉嫦(左)說，椰子口味的月餅在越南也相當受歡迎，傳統月餅為圓形，寓意圓圓滿滿。右為胡金玉嫦的女兒陳金鈴展示台式蛋黃酥。記者廖炳棋／翻攝
胡金玉嫦(左)說，椰子口味的月餅在越南也相當受歡迎，傳統月餅為圓形，寓意圓圓滿滿。右為胡金玉嫦的女兒陳金鈴展示台式蛋黃酥。記者廖炳棋／翻攝
胡金玉嫦(右)介紹，越南月餅像廣式月餅，有包肉及蛋黃還有核桃等內容，有的還有越南香草味道，甜甜鹹鹹十分特別。記者廖炳棋／翻攝
胡金玉嫦(右)介紹，越南月餅像廣式月餅，有包肉及蛋黃還有核桃等內容，有的還有越南香草味道，甜甜鹹鹹十分特別。記者廖炳棋／翻攝

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