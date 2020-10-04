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板橋板南線轉乘換狀線 議員實測不按標示最快

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員葉元之（左）實測板南線、環狀線「板橋站」的轉乘，葉元之指出，不按指標走地下街，直接至1樓過馬路最快。圖／翻攝葉元之·原汁原味
新北市議員葉元之（左）實測板南線、環狀線「板橋站」的轉乘，葉元之指出，不按指標走地下街，直接至1樓過馬路最快。圖／翻攝葉元之·原汁原味

環狀線今年1月營運後話題不斷，除了雙北市爭取營運權問題外，多數民眾反映站體較熱、行車速度較慢、轉乘麻煩等問題，新北市議員葉元之實測板南線、環狀線「板橋站」的轉乘，葉元之指出，不按指標走地下街，直接至1樓過馬路最快。

捷運板南線板橋站位於板橋火車站內，環狀線板橋則位於板橋火車站旁，相隔一條街的距離，轉乘時需要行走一段距離，以過往的站內轉乘方式不同，更有民眾指出，環狀線都要走好遠的路轉乘。

葉元之說，看到民眾反映轉成需要走很遠路，但多數人都是跟著指標走，其實板橋站的板南線與環狀線轉乘方式有其他選擇，因此他與助理實測「跟指標」、「走戶外過馬路」2種轉乘方式，發現走路外的方式，可節省約3到4分鐘時間。

葉元之指出，板南線板橋站A3出站後，走到板橋火車站B1會看到環狀線的指標，沿著該指標走會經過美食街，接著要爬樓梯，就會抵達環狀線板橋站；另條路線則是板橋火車站B1直接搭手扶梯到1樓，再從東2門過馬路就抵達環狀線。

葉元之表示，選擇走戶外方式雖然省時，轉乘時間約5、6分鐘，但會曬到太陽、淋到雨，按照指標走雖然較為費時，且需要爬樓梯，不過行走在地下街可以避免風吹雨淋。

葉元之說，透過實測讓更多民眾轉乘時有更多選擇，另有民眾反映環狀線班次少、月台悶熱問題，捷運局已研究增加班次的可行性，高架車站也增設水冷扇，改善悶熱情況。

新北市議員葉元之實測板南線、環狀線「板橋站」的轉乘，葉元之指出，不按指標走地下街，直接至1樓過馬路最快。圖／報系資料照片
新北市議員葉元之實測板南線、環狀線「板橋站」的轉乘，葉元之指出，不按指標走地下街，直接至1樓過馬路最快。圖／報系資料照片

葉元之 火車站

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