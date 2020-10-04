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白晝之夜維安高規格 北市特勤配長槍護柯理由曝

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
2020白晝之夜昨晚8時在台北流行音樂中心南基地中心廣場舉行記者會，台北市長柯文哲上台致詞。記者趙宥寧／攝影
2020白晝之夜昨晚8時在台北流行音樂中心南基地中心廣場舉行記者會，台北市長柯文哲上台致詞。記者趙宥寧／攝影

2020白晝之夜昨晚6點在南港登場，一連12小時到今早6點畫下句點，截至昨晚10時，至少為南港帶來25萬人潮，台北市長柯文哲也帶著妻子陳佩琪參與開幕記者會，卻有民眾發現，現場至少3、4名掛長槍的特勤警力在場巡視，制服警察也非常多，直呼「以為是要反恐」。惟據了解，近來有文資人士在臉書po文，表示將到會場表演「行為藝術」，此舉讓北市府高度戒備，台北市副發言人戴于文證實，警方接獲陳抗情資，確實有加派警力，

戴于文指出，在白晝之夜活動前一天，府級接獲文化局、警察局情資，表示有文資人士會到活動現場陳抗，由於文資人士過去對南港瓶蓋工廠有不同看法，對警局來講，研判會有維安風險，有加派警力到場協助，按情資判斷部署；至於警力配長槍，戴于文表示，只要是大型活動，如台北燈節，警方都會出動反恐巡查任務。

白晝之夜昨晚8時在台北流行音樂中心南基地中心廣場舉行記者會，台北市副市長黃珊師、蔡炳坤、文化局長蔡宗雄皆提早抵達會場，約莫7點59分，柯文哲與妻子在警力人牆包夾下抵達會場，記者會現場也有民眾目擊多位制服員警、霹靂小組成員四處巡邏，步槍直接掛在身上，北流南基地旁還停了一輛保安大隊警備車，維安層級高規格。

據了解，北市近期鎖定文資人士臉書，掌握到白晝之夜可能有「動員」陳抗的可能，文資人士昨晚也在臉書不斷發出活動現場照、直播預告文，讓市府高層繃緊神經，北市警察局也啟動維安部屬，憂心柯文哲在致詞時被突襲，但昨晚並未出現陳抗行動，柯文哲也在晚間8點30分左右離開。

其中一名文資人士表示，北市派員盯臉書，但他從頭到尾都沒提到要抗議，僅說要到現場表演行動藝術，根本就沒到現場，只是「宛如在現場參加白晝」。他指出，白晝之夜有很多種玩法，法國的白晝之夜強調反動精神，但柯卻把它窄化，今年這件「行為藝術」作品要送給柯文哲，「他自己要幫我完成」，警察也是他的演員。

白晝之夜 柯文哲

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