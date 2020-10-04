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白晝之夜納南瓶當展區稱保存完整 文資人士批「可笑」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
瓶蓋工廠台北製造所還沒對外開放，預計11月試營運，今夜則為了白晝之夜特別敞開，也在工廠內空間進行多場演出、論壇。記者趙宥寧／攝影
瓶蓋工廠台北製造所還沒對外開放，預計11月試營運，今夜則為了白晝之夜特別敞開，也在工廠內空間進行多場演出、論壇。記者趙宥寧／攝影

2020白晝之夜昨晚6點在「南港通電」，昨夜也為南港帶來大批人潮，卻有不少民眾抱怨，今年展區展品標示不清，看紙本地圖也看得「霧煞煞」；今年將南港瓶蓋工廠納入白晝之夜展區，文資人士轟台北市長柯文哲選前支持瓶蓋場全區保留，後來拆除工廠L棟，現在還敢拿來串聯當政績，還在白晝之夜臉書聲稱維持完好，實在「太可笑」。

對此，台北市政府副發言人戴于文表示，針對南港瓶蓋工廠內的歷史建築，北市府都有完整保護計畫；拆除部分，則是考量南港區域發展與台北市發展戰略，讓歷史文化、經濟發展能共榮。

今年白晝之夜選定南港，串起南興公園、南港車站、極限運動訓練中心、瓶蓋工廠台北製造所、台北流行音樂中心東、西廣場與台電修護處等七大場域。從南港車站走出，可看見10公尺巨大章魚腳，是英國充氣塗鴉藝術家Filthy Luker的「章魚入侵」（Tentacles）作品，從CITYLINK所屬停車場外牆竄出，除了視覺藝術，新勝景掌中劇團也在北流西廣場，將「光雕投影」結合「傳統野台布袋戲」表演型態，帶來全新劇目《武林四大神祕》，現場吸引近千民眾觀賞。

事實上，瓶蓋工廠台北製造所還沒對外開放，預計今年11月才要試營運，昨夜則為了白晝之夜搶先敞開，也在工廠內空間進行多場演出、論壇。但過去經歷拆遷爭議，台北商業大學通識中心助理教授蕭文杰就批評，2014年柯文哲選前宣稱南港瓶蓋工廠全區保留，上任後卻拆除工廠L棟，白晝之夜還列入串聯當政績，還在白晝之夜臉書宣稱瓶蓋工廠維持完好，實在太可笑。

帶一家三口到場參觀的陳小姐表示，第一次參與覺得很新鮮，許多光影視覺作品讓孩子目不轉睛，天氣涼爽舒服，只不過常「霧裡看花」，現場作品標示不清，搭配展區地圖還是看不太懂；也有民眾抱怨，今年雖然都在同一條街上，但藝術裝置分散，地圖上也沒有藝術裝置說明，僅少數有QR Code可掃，不清楚作品名，也不容易理解創作理念。

對於民眾怨言，文化局表示，今年白晝之夜官方網站有製作攻略地圖，每處視覺作品皆有說明介紹，也提供地圖定位，供民眾辨識作品位置，作品周圍皆有QR Code連結可掃描，方便民眾了解策展理念，現場也有紙本摺頁地圖，展區現場也配置白晝之夜工作人員服務，可現場為觀眾解說。

今年白晝之夜將台電修護處納入展區，牆外展出202位台電員工肖像照，成一大亮點。記者趙宥寧／攝影
今年白晝之夜將台電修護處納入展區，牆外展出202位台電員工肖像照，成一大亮點。記者趙宥寧／攝影

白晝之夜

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