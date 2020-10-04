缺電表泰山老鄰長每月敲百戶門收電費 40年後終於裝了

新北市泰山區明志路一處百戶社區，因位處明志里山邊、地勢較高，必須仰賴馬達抽送蓄水池水源，住戶才有水可用，但因缺乏獨立電表，馬達電費多年來皆由當地鄰長胡蕭月紅逐戶收取，至今70多歲的她，身體逐漸難以負荷，經立委洪孟楷及里長陳春祈協調，終於將裝設獨立電表，解決鄰長超過40年來的苦差使。

位於明志路二段254巷內的社區，共有102戶，1979年興建時，因地勢較高，自來水公司供水的水壓不足以將水直接送達社區，因此建商為了配合自來水公司，便在社區下方地勢較低處興建7個蓄水池，再以馬達將池內自來水抽送到各區共7個水塔。

由於馬達電費需住戶負擔，當時台電也裝設一個電表，提供電力給7台抽水馬達使用，40多年，都是當地鄰長胡蕭月紅挨家挨戶收取電費後，再統一繳納，但鄰長至今年事已高，沒有體力再爬上爬下，明志里長陳春祈便向洪孟楷陳情，希望能解決鄰長負擔。

洪孟楷指出，今年4、5月辦理會勘後，由里長陳春祈協助，終於徵求到了102戶的同意書，並由台電分拆電表，已於近兩個月陸續安裝完成，未來各住戶可自行繳納費用，老鄰長也不用再經常爬4、5層樓的老公寓。