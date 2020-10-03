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白晝之夜登場 柯文哲：2年把台北打造成亞洲必遊城市

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
今年白晝之夜開幕記者會辦在北流尚未開放的南基地廣場區，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤、黃珊珊、文化局長蔡宗雄皆出席。記者趙宥寧／攝影
今年白晝之夜開幕記者會辦在北流尚未開放的南基地廣場區，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤、黃珊珊、文化局長蔡宗雄皆出席。記者趙宥寧／攝影

2020白晝之夜今晚6點在「南港通電」，傍晚活動還未正式開始，南港車站人潮就陸續湧入，即便市民大道8段全段封閉，周邊交通仍算順暢，但捷運南港站人潮洶湧，一旁的台北流行音樂中心表演廳正舉辦第31屆金曲獎，白色野餐活動也剛結束，為南港帶來大批人潮，疫情讓外國觀光客進不來，台北市柯文哲也宣示，將花2年時間提升台北觀光，將台北打造為亞洲必遊城市。

今年白晝之夜共有7大展區、21件裝置藝術、50組表演團體和多項藝術互動，今年開幕記者會則辦在北流尚未開放的北流南基地廣場區，台北市長柯文哲和夫人陳佩琪、副市長蔡炳坤、黃珊珊、文化局長蔡宗雄皆出席。

2017年台北世大運，豪華朗機工以〈聖火裝置〉驚豔全場，今年白晝之夜，則由豪華朗機工共同創辦人林昆穎擔任藝術總監。林昆穎致詞時表示，白晝之夜是從法國過來，一個打開民眾閱聽美學的活動，12小時不間斷打開街廓，帶來創新當代藝術視野的啟發。

林昆穎表示，今年共有7大場域，帶來一個基底宣言，通電那刻知道燈會亮，是集眾人智慧才得以點亮的光芒，因此強調「共識創造」，人潮不是一夜之間促成，需要眾人一起成就。

林昆穎也提到，藝術家都是用新作品參與這場盛會，依建築、廊帶、歷史來創作，「真的是一夜限定」，每個表演場合12小時不間斷，建議民眾可用散步心情走過廊帶，在疫情的一年，台灣是全球少數能正常舉辦白晝之夜的城市。

柯文哲則表示，發展多元文化是北市目標，白晝之夜2016年在法國前駐台代表引薦下，首次在北門舉辦，去年也湧入40萬人；未來5年北市地貌變化最大就在南港，還沒全部完工，北流南基地也要到明年，但在5年後，南港車站會有空中走廊到這（北流南基地），人行道綠廊通往松山車站，東區門戶計畫將比西區門戶更亮眼，感謝台電、南港瓶蓋製造所開放給大家打卡。

柯文哲表示，北市政進行5+3無圍牆博物館計畫，透過這個計畫讓北市文化底蘊更深，疫情外國觀光客進不來，柯文哲表示，將花2年時間提升台北觀光，2年後待疫情趨緩，目標成為亞洲必遊城市。

北市 柯文哲 疫情

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