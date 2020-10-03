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陳昇與周蕙音樂會聯手嗨唱北海岸 夜訪女王頭野柳石光

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
陳昇與周蕙音樂會聯手嗨唱北海岸，夜訪女王頭野柳石光。圖／北觀處提供
陳昇與周蕙音樂會聯手嗨唱北海岸，夜訪女王頭野柳石光。圖／北觀處提供

交通部觀光局北觀處舉辦的野柳石光夜訪女王頭，女王音樂會今晚在野柳地質公園開唱，台客天王陳昇及美聲天后周蕙耳熟能詳的成名曲，與國立台灣交響樂團小型弦樂團精采弦樂演奏，帶領現場觀眾在悅耳音符，搭配夜間奇岩美景及一輪明月下，度過難忘美好的中秋連假。

音樂會由「台灣陳美」康妮媚率領的3人電子弦樂團熱力放送，炫亮的電子弦樂，配合3位樂手活力四射的演出，吸引了所有觀眾的目光，而國立台灣交響樂團青年弦樂團帶來的「台灣民謠」改編的「四季紅」、「安平追想曲」、「滿面春風」及「風雨夜曲」等交響樂曲，將現場民眾帶入了時光隧道，重返四十、五十年代。

在弦樂團的伴奏下，美聲天后周蕙以「被遺忘的時光」、「好想好好愛你」、「夢不到你」、「約定」等經典歌曲，和現場觀眾齊聲同樂，優美高吭的嗓音迴盪於天際。

台客天王陳昇及專屬樂團，在觀眾的尖叫聲中登場，「淒美燈塔」、「多情兄」、「愛你一萬年」、「鼓聲若響」、「把悲傷留給自己」、「黃昏的故鄉等一連串的拿手好歌，因應現場民眾熱情反應，情不自禁加碼演出40分鐘，民眾也隨著音樂聲搖擺起來，全場令人陶醉。

今年「野柳石光-夜訪女王」因疫情延後舉辦，採免費開放入園方式，民眾憑9-10月的發票即可免費入園，希望帶動國旅市場，吸引更多的民眾走向戶外，感受北海岸海天一色的夜景，除了女王頭和俏皮公主光影互動美景外，今年更加碼運用第一區廣場的大岩壁做為螢幕，用光影投射演出「野柳異想世界」，將野柳地質公園的演化過程呈現在遊客眼前，讓遊客看到野柳蕈石群、女王頭與光影互動產生的奇幻美景。

今晚音樂會除座位區250位滿座外，為滿足民眾需求設置大螢幕區，超過500位聽眾共襄盛舉，活動在光影奇岩、浪濤聲及音符中圓滿落幕，夜訪女王活動到10月4日結束，明天還有最後一天。

野柳地質公園官網：http://www.ylgeopark.org.tw/content/index/index.aspx

北觀處官網：

https://www.northguan-nsa.gov.tw/

北觀FB粉絲團：

https://zh-tw.facebook.com/northguan/

陳昇與周蕙音樂會聯手嗨唱北海岸，夜訪女王頭野柳石光。圖／北觀處提供
陳昇與周蕙音樂會聯手嗨唱北海岸，夜訪女王頭野柳石光。圖／北觀處提供
陳昇與周蕙音樂會聯手嗨唱北海岸，夜訪女王頭野柳石光。圖／北觀處提供
陳昇與周蕙音樂會聯手嗨唱北海岸，夜訪女王頭野柳石光。圖／北觀處提供
陳昇與周蕙音樂會聯手嗨唱北海岸，夜訪女王頭野柳石光。圖／北觀處提供
陳昇與周蕙音樂會聯手嗨唱北海岸，夜訪女王頭野柳石光。圖／北觀處提供
陳昇與周蕙音樂會聯手嗨唱北海岸，夜訪女王頭野柳石光。圖／北觀處提供
陳昇與周蕙音樂會聯手嗨唱北海岸，夜訪女王頭野柳石光。圖／北觀處提供
陳昇與周蕙音樂會聯手嗨唱北海岸，夜訪女王頭野柳石光。圖／北觀處提供
陳昇與周蕙音樂會聯手嗨唱北海岸，夜訪女王頭野柳石光。圖／北觀處提供

女王頭 交響樂團 野柳

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