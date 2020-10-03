野柳女王音樂會號碼牌秒殺 園方開放候補允檢討

「野柳石光．夜訪女王」活動重頭戲「女王音樂會」晚間登場，下午4時許已湧現人潮，園方提前發放號碼牌，但仍粥多僧少，許多民眾無法進入。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處舉辦「野柳石光．夜訪女王」活動，夜間開放野柳地質公園。以往在4月舉辦，今年因疫情關係，延至9月27日至10月4日辦理。

重頭戲「女王音樂會」今天晚上7時登場，由主播岑永康擔任主持人，邀來台客天王陳昇、美聲天后周蕙、國立台灣交響樂團青年弦樂團及小提琴演奏家康妮媚輪番演出。

音樂會座位區250張票已抽完，現場無開放購票，北觀處在第一區的觀海木棧平台增設大螢幕區實況轉播音樂會，彈性管制開放民眾欣賞表演。

原訂下午5時30分開始排隊領取號碼牌、6時30分開放入園，沒想到不到4時許已排起長長人龍，園方提前至5時前發放，300張號碼牌瞬間索取一空，第二波200個候補名額同樣秒殺，有小朋友扁嘴說：「我們今天進不去，來這裡不就沒有意義了嗎。」

趁著連假帶家人來「夜訪女王」的陳先生接受中央社記者訪問表示，不知道今天晚上只有音樂會，沒有燈光秀也沒有光雕秀，也不知道改成領號碼牌，感覺很掃興。

野柳地質公園委託新空間國際股份有限公司經營管理，新空間國際副總經理湯錦惠今天接受中央社記者電訪表示，她知道很多民眾抱怨，但不到4時就有人在排隊，因此提前發放第一波300張號碼牌，並在5時30分左右開放候補200個名額，而這500個民眾最後都開放入園，透過大螢幕欣賞表演。

湯錦惠說，當初沒有預估到會這麼踴躍，過去並沒有搭設大螢幕，今年是特別追加，明年是否比照辦理，有待檢討後再討論。