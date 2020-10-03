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淡海輕軌聯票大受好評 中秋連假第二日運量破1萬6千人

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
10月1日起淡海輕軌與在地中興巴士集團旗下淡水客運及指南客運共12條公車路線，聯合推出淡海輕軌1日交通聯票。圖／新北捷運公司提供
10月1日起淡海輕軌與在地中興巴士集團旗下淡水客運及指南客運共12條公車路線，聯合推出淡海輕軌1日交通聯票。圖／新北捷運公司提供

中秋節連續假期，民眾出遊興致高昂，淡海輕軌吸引許多觀光人潮前來搭乘，10月2日單日運量衝破1萬6千人次。新北捷運公司表示，購買聯票還享有沿線36家商家提供的優惠，可說是體驗淡海吃喝玩樂的最佳選擇。

10月1日起淡海輕軌與在地中興巴士集團旗下淡水客運及指南客運共12條公車路線，聯合推出淡海輕軌1日交通聯票，全新票面設計及優惠票價50元，2日單日聯票銷售亦破千張，受到搭乘民眾歡迎。

淡海輕軌綠山線是全台第一條藝術觀光輕軌，除沿線月台皆設置幾米繪本「閉上眼睛一下下」1比1等身比例的公共藝術公仔，讓造訪民眾彷彿走入繪本外，新北捷運公司因應不同時節，還推陳出新多項主題活動。

而淡海輕軌藍海線預計於今年第四季通車，屆時更能串連紅樹林、淡海新市鎮至淡水漁人碼頭之路網，此次推出的一日交通聯票，更是為通車暖身，也提前讓民眾體驗一票在手、暢遊淡水。

新北捷運公司表示，本次推出的聯票，當天營運時間內民眾可不限次數搭乘淡海輕軌及淡水客運、指南客運的12條指定路線，包含836、837、875、881、894、983、870、紅26、紅37、紅38、藍海1、藍海2等，除淡海輕軌紅樹林站設有實體購票地點，民眾亦可於捷運淡水站外的遊客中心購買。

中秋節連續假期，民眾出遊興致高昂，淡海輕軌同樣吸引許多觀光人潮前來搭乘輕軌。圖／新北捷運公司提供
中秋節連續假期，民眾出遊興致高昂，淡海輕軌同樣吸引許多觀光人潮前來搭乘輕軌。圖／新北捷運公司提供

淡海輕軌 淡水 捷運

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