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中壢區增本土登革熱案例 與新北市五寮里群聚事件有關
桃園新增1例本土登革熱案例，為1名住在中壢區內壢里的60多歲男性，該男子平時定期前往新北市三峽區五寮里竹筍園採集竹筍，研判為桃園市與新北市五寮里登革熱群聚事件有關案例。衛生局表示，已掌握該名個案接觸者進行採檢及健康追蹤，並安排住家及病毒血症期間活動地點實施民眾衛教、孳生源清除工作與家戶內外化學防治噴藥作業。
衛生局指出，該男子9月28日出現發燒症狀，診所就醫後症狀未改善，且下肢後續出現紅疹，於9月30日轉往醫院感染科求診，登革熱NS1快篩陽性，10月3日經疾病管制署檢驗研判確診，為桃園市與新北市五寮里登革熱群聚事件有關案例之第5例（龜山區3例、八德區1例、中壢區1例）。
衛生局提醒，近期有新北市三峽區五寮里風險地活動史的民眾，尤其曾於該處竹林活動、種菜或採集竹筍者，若出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並主動告知醫師活動史、旅遊史及接觸史，除病患可早期診斷、治療，衛生單位更可即時進行相關登革熱防疫工作，以阻斷疾病傳播。
適逢中秋連假，民眾往來頻繁，提醒民眾避免前往登革熱流行地區，平時應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可之防蚊藥劑、選擇有紗窗紗網的住宿環境等，另近期仍會有降雨情形出現，雨後務必加強「巡、倒、清、刷」4步驟，持續落實環境管理，才可徹底清除病媒蚊孳生源，阻斷登革熱疫情傳播。民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線 1999 或防疫專線0800-033-355洽詢。
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