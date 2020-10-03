柯文哲夫婦赴宴白色野餐 陳佩琪讚「他很帥」

「2020台北國際白色野餐」今天下午在南港封街登場。台北市長柯文哲偕同夫人陳佩琪、副市長黃珊珊、蔡炳坤等局處首長，一身純白禮服盛裝赴宴。受疫情影響，今年台北白色野餐活動不僅是亞洲唯一舉辦城市，也是全球規模最大、人數最多的一場。

南港北流周邊今天很熱鬧。除金曲獎晚間在北流登場，周邊也有白晝之夜，下午更封街舉辦「台北國際白色野餐」活動，柯文哲全身純白禮服到場，隨即引起一陣歡呼，媒體問陳佩琪，柯是否刻意打扮？陳佩琪很捧場說，「有，他（柯）很帥。」

柯文哲致詞表示，今天北流周邊有三場大型活動，估計將湧進40萬人潮，這也是北流的壓力測試。柯說，國際白色野餐活動源自法國，希望北市可以慢慢與國際接軌，透過多元交流，讓台北市成為更現代、更多元的城市。

國際白色野餐活動源自於1988年法國巴黎，一群多年好友聚會，因久未見面，相約穿白色衣服辨識，活動至今已逾32年，全球已有90個城市響應爭辦，台北市為其中之一。舉辦城市要在當地最具代表性地標，以最高規格禮儀優雅地進行「白色野餐」。

主辦單位、璐露野孫弘昇表示，每年白色野餐出席者必須全白服裝赴宴，包括鞋帽、飾品、配件都需全白，野餐酒飲也以白色香檳為主，傳遞對生活品味堅持態度。

今年活動兩大亮點儀式，所有參與者同時在空中揮舞白色餐巾，象徵活動正式開始；閉幕點燈，則特別設計創意星光傘，千人點亮南港北流，透過夜晚的星海，象徵白色希望之光。

孫弘昇表示，台北市自2018年獲得授權，今年是第三年舉辦白色野餐活動，不同於第一年於台北一零一、第二年於中山堂舉辦，今年於北流周邊舉辦，要讓世界看到台北南港新地標。至於今年台北參與人數也創歷年新高，從第一年的1200人、第二年1600人，今年活動有逾2千人參與。

孫弘昇說，為讓國際看到台北市的多元文化，今年特別邀請曾為太陽馬戲團舞者、享譽國際藝術家張逸軍擔任藝術總監，並結合客家文化元素，由金曲獎客語最佳男歌手謝宇威開場主唱。