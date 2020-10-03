快訊

直播／第31屆金曲獎星光大道 噓星聞現場直擊

Youtuber稱加利陸製口罩比MIT好 指揮中心這樣說

柯文哲夫婦赴宴白色野餐 陳佩琪讚「他很帥」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲偕同夫人陳佩琪、副市長黃珊珊、蔡炳坤等局處首長，一身純白禮服盛裝赴宴參加國際台北白色野餐活動。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲偕同夫人陳佩琪、副市長黃珊珊、蔡炳坤等局處首長，一身純白禮服盛裝赴宴參加國際台北白色野餐活動。記者林麗玉／攝影

「2020台北國際白色野餐」今天下午在南港封街登場。台北市長柯文哲偕同夫人陳佩琪、副市長黃珊珊、蔡炳坤等局處首長，一身純白禮服盛裝赴宴。受疫情影響，今年台北白色野餐活動不僅是亞洲唯一舉辦城市，也是全球規模最大、人數最多的一場。

南港北流周邊今天很熱鬧。除金曲獎晚間在北流登場，周邊也有白晝之夜，下午更封街舉辦「台北國際白色野餐」活動，柯文哲全身純白禮服到場，隨即引起一陣歡呼，媒體問陳佩琪，柯是否刻意打扮？陳佩琪很捧場說，「有，他（柯）很帥。」

柯文哲致詞表示，今天北流周邊有三場大型活動，估計將湧進40萬人潮，這也是北流的壓力測試。柯說，國際白色野餐活動源自法國，希望北市可以慢慢與國際接軌，透過多元交流，讓台北市成為更現代、更多元的城市。

國際白色野餐活動源自於1988年法國巴黎，一群多年好友聚會，因久未見面，相約穿白色衣服辨識，活動至今已逾32年，全球已有90個城市響應爭辦，台北市為其中之一。舉辦城市要在當地最具代表性地標，以最高規格禮儀優雅地進行「白色野餐」。

主辦單位、璐露野孫弘昇表示，每年白色野餐出席者必須全白服裝赴宴，包括鞋帽、飾品、配件都需全白，野餐酒飲也以白色香檳為主，傳遞對生活品味堅持態度。

今年活動兩大亮點儀式，所有參與者同時在空中揮舞白色餐巾，象徵活動正式開始；閉幕點燈，則特別設計創意星光傘，千人點亮南港北流，透過夜晚的星海，象徵白色希望之光。

孫弘昇表示，台北市自2018年獲得授權，今年是第三年舉辦白色野餐活動，不同於第一年於台北一零一、第二年於中山堂舉辦，今年於北流周邊舉辦，要讓世界看到台北南港新地標。至於今年台北參與人數也創歷年新高，從第一年的1200人、第二年1600人，今年活動有逾2千人參與。

孫弘昇說，為讓國際看到台北市的多元文化，今年特別邀請曾為太陽馬戲團舞者、享譽國際藝術家張逸軍擔任藝術總監，並結合客家文化元素，由金曲獎客語最佳男歌手謝宇威開場主唱。

孫弘昇說，今年因新冠肺炎疫情影響，發起城市法國巴黎停辦，全球僅六個城市舉辦白色野餐，台北市為亞洲唯一城市，且是全球規模最大、人數最多，這次活動也會在法國國際白色野餐組織的IG、FB、官網等曝光。

國際台北白色野餐活動，所有參與者同時在空中揮舞著白色餐巾，象徵活動正式開始。記者林麗玉／攝影
國際台北白色野餐活動，所有參與者同時在空中揮舞著白色餐巾，象徵活動正式開始。記者林麗玉／攝影

野餐 北市 法國

延伸閱讀

柯文哲參加2020台北國際白色野餐

被問川普染疫 柯文哲回「有沒看到已經戴口罩」後狂笑

一棒接一棒 羅智強：若我接棒不會否定柯文哲政績

影／台北白晝之夜明登場 柯文哲今晚現場勘查1小時

相關新聞

新北稅捐處規畫2波活動 請民眾捐發票做公益

新北市政府稅捐稽徵處鼓勵民眾購物消費使用載具存發票，推出捐贈雲端發票兌換好禮活動，捐越多換越多，還可再抽藍牙耳機、國賓影...

中壢區增本土登革熱案例　與新北市五寮里群聚事件有關

桃園新增1例本土登革熱案例，為1名住在中壢區內壢里的60多歲男性，該男子平時定期前往新北市三峽區五寮里竹筍園採集竹筍，研...

近40年台電秘密基地 今晚台北白晝之夜首度解密

位於南港台北流行音樂中心旁的台電電力修護處，自1984年成立至今已36年，近600人於佔地1萬3千坪空間，每年服務逾30...

五股垃圾山臨時建築物許可已核准28件 年底截止申請

新北市政府去年9月1日起推動「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案發布前試辦計畫」，輔導在地行業申請試辦計畫，今年4...

影／中秋連假忙「抓猴」北市里長為頑皮獼猴開菜單

中秋連假期間，北市文山區試院路、世新大學卻傳有「台灣獼猴」出沒，一連兩天有民眾看到猴子在民宅屋頂穿梭，電纜更成為牠的「陸...

一次性餐具減量 北市草山行館12月1日起外帶餐具收費

台北市環保局推動「減少一次性餐具使用」政策，12月1日起，加入「草山行館」納入實施，消費者如果需外帶餐點、且未自備餐具，...

被問川普染疫 柯文哲回「有沒看到已經戴口罩」後狂笑

美國總統川普確診新冠肺炎，震驚各界。台北市長柯文哲今天上午赴新生公園棒球場出席「出口盃棒球賽」活動，媒體問柯，對川普確診...

五股青農吳泓泰開發綠竹筍新吃法 提升產品價值

新北市五股區青農吳泓泰堅持採無農藥、無除草劑的友善耕作方式種植綠竹筍，，並創新推出綠竹筍加工品，提升農產價值，農業局表示...

中秋、國慶雙連假 鶯歌、深坑、淡水及金山辦活動搶客

中秋、國慶雙連假，新北市商圈舉辦系列特色活動，鶯歌、深坑、淡水及金山商圈接力，爭取遊客搶攻經濟。

萬華警中秋送暖 捐贈育幼院童愛心食材

中秋節很多家庭團圓相聚，但也有許多弱勢族群和家庭忍受貧苦，萬華警分局員警除兼顧治安安定與交通順暢，關懷弱勢也不遺餘力，日...

社團臉譜／樹藝師、攀樹師 維護都市林

「樹藝師及攀樹師是十分專業的技術，國外應用非常廣泛。」台灣都市林健康美化協會致力推廣都市中公、私有樹木管理，營造良好都市...

排擠效應？北市擬汽車格改機車格

內政部擬取消人行道機車停車格，北市已初步規畫因應措施，停管處指出，若無法在人行道畫設停車格，會在周邊尋找替代方案，例如縮...

熱門新聞

桃園最早有手扶梯的百貨公司 金園戲院大樓拆了

南山人壽砸15億元取得東帝士舊址 預計2023年完成商場、影城大樓

網傳台14甲線合歡山公路塞車舊照 業者怨遊客嚇到退房

彰化縣139線降速至40K惹毛機車族 怒批：不如改徒步區

墾丁建商遇天上掉下來的大禮 墾管處：一切攤在陽光下

秋節烤肉趴 竟見4隻山豬聞香靠近來覓食

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。