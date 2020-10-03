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新北稅捐處規畫2波活動 請民眾捐發票做公益

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北稅捐處規畫2波活動請民眾捐發票做公益。圖／稅捐處提供
新北稅捐處規畫2波活動請民眾捐發票做公益。圖／稅捐處提供

新北市政府稅捐稽徵處鼓勵民眾購物消費使用載具存發票，推出捐贈雲端發票兌換好禮活動，捐越多換越多，還可再抽藍牙耳機、國賓影城電影票等獎品。

「雲端發票換好禮」即日起上線，民眾可隨時隨地依需求選擇宣導品，指定自取或郵寄，並捐發票做公益。抽獎活動有2波，第1波即日起至本月31日；第2波11月1日至11月30日。

參加者在活動頁面捐贈20元以上雲端發票兌換宣導品，並成功送出申請單，即可參加抽獎。每波每人抽獎以1次為限。活動結束後分別抽出2波得獎名單，都參加的民眾可抽2次，但如果2次都中獎，獎項從優。

「雲端發票換好禮」https://www.tax.ntpc.gov.tw/CloudInvoice.html

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