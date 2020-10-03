聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北稅捐處規畫2波活動 請民眾捐發票做公益
新北市政府稅捐稽徵處鼓勵民眾購物消費使用載具存發票，推出捐贈雲端發票兌換好禮活動，捐越多換越多，還可再抽藍牙耳機、國賓影城電影票等獎品。
「雲端發票換好禮」即日起上線，民眾可隨時隨地依需求選擇宣導品，指定自取或郵寄，並捐發票做公益。抽獎活動有2波，第1波即日起至本月31日；第2波11月1日至11月30日。
參加者在活動頁面捐贈20元以上雲端發票兌換宣導品，並成功送出申請單，即可參加抽獎。每波每人抽獎以1次為限。活動結束後分別抽出2波得獎名單，都參加的民眾可抽2次，但如果2次都中獎，獎項從優。
「雲端發票換好禮」https://www.tax.ntpc.gov.tw/CloudInvoice.html
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言