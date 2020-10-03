新北市宣導落實3項節能規範 業者估可省20%電費

新北市政府每年針對20類指定能源用戶，宣導落實「室內空調不低於26度」、「冷氣不外洩」及「禁用白熾燈泡」3項節能規範，今年度擴大宣導娛樂場所與通訊零售店，目前已調查9400家次以上。經發局表示，業者落實3項措施可省下約20%的電費。

經發局今年也推出「新北服務業隔熱設備補助計畫」，補助空氣門簾、吸頂循環扇及玻璃隔熱改善，最高補助50%，申請期限至經費用完或11月30日止。

經發局長何怡明表示，每年夏季主耗電來源是冷氣空調，5月至10月會向便利商店、餐館、美容美髮及百貨公司等20類指定能源用戶宣導，7年來累計宣導超過3萬5000家次，符合節能措施的業者比率逐年提高。

今年宣導以餐館、便利商店等小型商家為主，多數商家已裝自動門防止冷氣外洩，如果再加裝空氣門簾與自動門聯動，能更有效降低冷氣外流。蘆洲燈來小吃店就表示，已經比去年同期減少約900度電，平均每月省下約2500元電費。