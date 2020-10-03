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近40年台電秘密基地 今晚台北白晝之夜首度解密

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台電曾於2017年白晝之夜移師公館時首次跨界參與，徹夜開放大樓空間、結合藝術展覽演出，讓台電大樓化身「電光馬戲競技場」，跟大家在白晝之夜一起不睡。圖／台電提供。
台電曾於2017年白晝之夜移師公館時首次跨界參與，徹夜開放大樓空間、結合藝術展覽演出，讓台電大樓化身「電光馬戲競技場」，跟大家在白晝之夜一起不睡。圖／台電提供。

位於南港台北流行音樂中心旁的台電電力修護處，自1984年成立至今已36年，近600人於佔地1萬3千坪空間，每年服務逾300件全國電廠機組及重型機電設備大修、檢測校正與維護改善，是確保全國電力穩定的核心秘密基地，如今配合台北東區門戶都市更新計畫，該南港基地即將搬遷，說再見之前，台電今日晚間響應「2020台北白晝之夜」首度破天荒開放廠區。台電表示，現場設有10件視聽覺及表演作品，其中法國街頭藝術家JR與攝影師林科呈跨國合作，以202幅大型拼貼肖像，向電力無名英雄致敬，成呼應今年「南港通電」主題一大亮點。

「Nuit Blanche白晝之夜」起源於2002年法國巴黎舉辦的全球夜間城市藝術祭，每年10月第一個週六舉行，跨夜舉辦、免費參加、公民參與為三大特色，作品橫跨劇場、馬戲、舞蹈、音樂、行為藝術、新媒體藝術等領域，透過藝術轉化都市空間，讓城市化身一夜限定的大型美術館，至今已有上百國城市串連響應，而台北已連續響應第5年。今年疫情衝擊下，更與巴黎、多倫多、京都成為全球唯4舉辦城市；而台電大樓曾於2017年白晝之夜「溫羅汀獨立寶藏」移師公館時首次跨界參與。

今年台北白晝之夜由曾操刀2017世大運開幕及聖火裝置的知名藝術家、「豪華朗機工」共同創辦人林昆穎擔任藝術總監，號召國內外近百位藝術家共襄盛舉，活動地點橫跨捷運南港站到昆陽站，串起台北流行音樂中心、台電修護處、南港瓶蓋工廠、南港車站、極限運動中心、南興公園等7大場域，共呈現21件視覺裝置、50組表演團隊及9項周邊活動。其中，台電響應活動，首度對外開放設立近40年的修護處。

林昆穎說，活動籌備階段至南港現勘時，對北流隔壁偌大綠色建築物感到好奇，一問才知是台電修護處，又聽聞其因工作特性而有「電力遊牧民族」稱號與今年即將搬遷，認為可呼應南港「匯流」特性與白晝之夜對社會議題的關注，因而力邀台電響應，甚至將台電修護處獨立為第七展區，希望藉由開放場域凸顯其永續、守護特質。

林昆穎分享，接手白晝之夜率先想合作的藝術家，就是法國街頭藝術家JR，當選定以拼貼人物黑白肖像照的「裡外反轉藝術行動」(Inside Out Project)作品後，即決定放在台電修護處。該作品此次由JR跨國與國內知名攝影師林科呈合作，拍下202位台電同仁肖像，並以每幅長寬各1公尺大小的黑白照片覆蓋於台電修護處建築外觀，向點亮台灣的電力無名英雄致敬。

曾代表台灣參加威尼斯雙年展的藝術家郭奕臣2009年曾獲邀參與加拿大白晝之夜，時隔逾10年，這次特別開心可在家鄉參與。郭奕臣說，自己喜歡量體大的空間，一看到台電修護處，就如同進入秘密基地一般，「真的是寶藏！」，36年歷史充滿各種痕跡，「本身就是個巨大藝術品」。

郭奕臣說明，此次作品將一顆小燈泡懸吊於修護處工廠內天車起重設備上，結合即時投影技術打造「光年1031」作品，抬頭可見如閃爍的銀河，希望觀者可從中感受，點亮燈泡背後藏著多少人的努力。

台電指出，白晝之夜今晚6點正式展開、延續12小時跨夜至明日清晨6點，而台電修護處展區共設有10件視聽覺及表演作品，晚間6點半起也將舉辦4場特有導覽，由台電修護處同仁親自帶領民眾走進這座36年首度開放的電力秘密基地。

台電今晚響應2020台北白晝之夜首度破天荒開放電力修護處廠區，其中由法國街頭藝術家JR與攝影師林科呈合作，以202幅大型拼貼肖像向電力無名英雄致敬的作品施工照。圖／台電提供。
台電今晚響應2020台北白晝之夜首度破天荒開放電力修護處廠區，其中由法國街頭藝術家JR與攝影師林科呈合作，以202幅大型拼貼肖像向電力無名英雄致敬的作品施工照。圖／台電提供。

台電 藝術家 法國

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