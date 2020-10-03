五股垃圾山臨時建築物許可已核准28件 年底截止申請

新北市政府去年9月1日起推動「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案發布前試辦計畫」，輔導在地行業申請試辦計畫，今年4月1日起核准第一案臨時建築許可，目前已核准28案。新北市工務局呼籲，業者在今年底前，依照規定期程、按目的事業主管機關核准的興辦事業計畫內容提出申請，市府會全力協助合法化。

針對計畫範圍內屢傳公共安全、衛生、消防等重大事件，市府訂定4階段違建處理原則，並為了改善當地環境，在都市計畫正式展開前，協助業者進行土地合法使用及輔導相關產業進駐。

工務局表示，市府各局處自試辦計畫開始後，多次派員前往五股垃圾山訪視輔導，與當地業者面對面交流，逐一解釋從興辦事業計畫到土地變更編定及最後臨時建築許可申請的步驟和後續應修正及規劃方向，並將業者提供的意見帶回市府研商，除了達到雙向交流效果，更提高業者申請意願。