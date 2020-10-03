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影／中秋連假忙「抓猴」北市里長為頑皮獼猴開菜單
中秋連假期間，北市文山區試院路、世新大學卻傳有「台灣獼猴」出沒，一連兩天有民眾看到猴子在民宅屋頂穿梭，電纜更成為牠的「陸橋」，住戶憂心管線被踩壞，也怕猴子呼朋引伴。北市動保處與華興里里長陳峙穎昨在民宅屋頂設置誘捕籠，並在籠內放新鮮水果，希望盡快將獼猴帶回原生棲地，但到今日仍一無所獲。
陳峙穎表示，獼猴9月30日上午8點左右出沒在試院路154巷，隔天也在同時段出現，在民宅間穿梭，徘徊時間約10分鐘，經住戶反映，也通知動保處，但動保人員到場時，獼猴已不見蹤影，由於試院路小、住宅又密集，猴子又在電線上跑來跑去，憂心會把線路踩壞，這也是里內首見獼猴出沒。
近日除了華興里，北市動保處產業保育組長王毓麟指出，也接獲世新大學通報，由於兩處地點相近，研判是同一隻猴，但當天派員去現場巡視時，猴子已經跑了，隔天再接獲里長通報，趕赴現場也沒看到，評估先設置誘捕籠，籠子只要一受到重力，柵欄就會關起，不會傷到獼猴，若有抓到，會先將猴子帶回動保處，請獸醫評估猴子身體狀況再帶回原生地。
為在民宅屋頂設置誘捕籠，陳峙穎也拜訪民宅二、三樓住戶，並準備百香果放在誘捕籠內要引誘猴子，不過今早仍一無所獲，下周準備換柳丁；王毓麟也指出，誘捕籠會先擺一陣子，看猴子是否有出沒，再作後續評估。
至於猴子為何突然下山逛大街？王毓麟表示，當地緊鄰仙跡岩，研判獼猴是從仙跡岩跑下山，但獼猴是群居動物，初判這隻獼猴是遭族群排擠，也可能是下山找食物，呼籲在地居民不要主動餵食，也不要與猴子互動，若猴子習慣有人，就會常常跑下山。
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