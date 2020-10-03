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一次性餐具減量 北市草山行館12月1日起外帶餐具收費

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府目前已有66處可外帶消費之委外場館，陸續執行「外帶一次性餐具計價收費」，「林語堂故居」9月25日起實施。圖／北市環保局提供
北市府目前已有66處可外帶消費之委外場館，陸續執行「外帶一次性餐具計價收費」，「林語堂故居」9月25日起實施。圖／北市環保局提供

北市環保局推動「減少一次性餐具使用」政策，12月1日起，加入「草山行館」納入實施，消費者如果需外帶餐點、且未自備餐具，需付費取得一次性餐具，包括餐盒2元、碗1元、筷子1元、湯匙1元。希望透過「使用者付費」機制，改變市民大眾消費行為模式，減少一次性餐具使用量。

環保局表示，為了漸進式改變民眾的消費習慣，北市府目前已有66處可外帶消費之委外場館，陸續執行「外帶一次性餐具計價收費」，萬芳醫院已自8月21日率先啟動，「林語堂故居」9月25日起實施，提醒民眾連假出遊自備餐具省荷包、免掃興。

環保局表示，除今年7月5日起，北市府公有場館新訂契約應配合執行外，其他舊有契約仍應於2021年7月5日前，完成修訂提供外帶餐具計價收費。

環保局也提醒，防疫期間環保局也呼籲民眾，共同響應自備環保餐具的「防疫新生活運動」，自己清洗攜帶的餐具，安全更有保障。

餐具 北市

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