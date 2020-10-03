被問川普染疫 柯文哲回「有沒看到已經戴口罩」後狂笑

美國總統川普確診新冠肺炎，震驚各界。台北市長柯文哲今天上午赴新生公園棒球場出席「出口盃棒球賽」活動，媒體問柯，對川普確診的看法，柯手指著自己說：「你有沒有看到，我已經戴上口罩了。」然後一陣狂笑。

中秋四天連假，柯文哲今天上午出席中華民國身障棒壘球協會舉辦的「出口盃棒球賽」開幕，與中華職棒聯盟會長、國民黨前立委吳志揚等同台出席活動，由於柯文哲日前曾向議員表達要請國民黨立委蔣萬安吃飯，這次又與吳志揚同台，不過柯被問及是否2022「藍白合作」？柯文哲沒回應。吳志揚則表示，「這個我不清楚，沒有分析這個事情.....」

柯文哲今天出席第七屆「出口盃棒球賽」活動，柯文哲致詞表示，過去十幾年，聯合國陸陸續續通過身心障礙者權利公約、兒童權利公約等，表達對弱勢族群的關懷，台灣雖不是聯合國一員，但認同這樣的普世價值，也讓2個權利公約入法。這次活動，訴求的就是多元族群棒球賽，讓身障朋友、銀髮族等都能參與運動比賽。

柯文哲也提到，台北市舉辦世大運後，更希望能否舉辦奧運或亞運，雖現階段有些困難，但沒有放棄申辦國際大型運動會，目前台北市正積極進行2025年世界壯年運動會、2026年世界同志運動會，希望透過不具爭議性、弱勢族權的運動會，讓台北市推動運動平權概念，也讓台灣有機會走出去，世界走進來，讓世界看見台灣。

由財團法人中華民國身障棒壘球協會舉辦的出口盃棒球賽，是結合各族群，打造多元棒球賽，希望藉由台灣人最愛的棒球運動，倡導「運動平權」。出口盃賽事10月3日、4日在台北市新生公園棒球場登場。