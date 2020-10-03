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故宮南院馬拉松開跑 逾3千人迎晨曦還有「蒙古月」活動
2020故宮南院馬拉松清晨6點，在南院北側慶典花園登場，在故宮副院長黃永泰與法務部次長蔡碧仲鳴槍後開跑，超過3千人共迎晨曦，跑出健康後，再參加「蒙古月」活動，體驗大漠風情。
故宮南院佔地70公頃，優美園區景觀及夕陽景色，深受遊客歡迎。去年「518博物館日」南院首創「博物館馬拉松」一跑而紅，選手們從下午起跑至夜間星空燦爛，留下難忘回憶。
受疫情影響，路跑活動延至今天秋節連假舉行，並改為「早鳥」提案，提供選手前一晚搭帳篷夜宿園區及豐富獎品，開放報名後吸引不少家庭觀眾參加﹗
迎接秋節及國慶連假，故宮亞洲藝術節「蒙古月」上月在南院盛大開幕，活動到11月1日，大廳有蒙古包，讓觀眾感受濃濃大漠塞外風情，許多跑友結束路跑，參加蒙古月活動。
蒙古月除動態表演與靜態講座，蒙古文化體驗區提供蒙古四大部族服飾體驗、傳統童玩羊踝骨彈射、奶茶製作、蒙古包搭建、蒙語體驗、曼陀羅彩繪、吉祥結編織等文化體驗課程，詳情請上故宮南院官網或（05）3620777查詢。
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