交誼廳衛浴比照大飯店好舒適 中華商海宿舍4700萬整建
新北市中華商海最近花4700萬元整修「中華二村宿舍」，全新寬闊的交誼廳、衛浴空間比照星級飯店規格設計，整學生宿舍每位學生都擁有個人的書桌、書架、衣櫃與置物櫃，燈光、網路設備一應俱全，並設有洗衣機、烘衣機設備。學生說，「感覺比住在家裡還要舒適」。
「回首剛走進這所學校，看到教室、餐廳、宿舍、體育場等皆破舊不堪，尤其是宿舍，部分樓層宛如廢墟」，中華商海校長彭朋薰說，因學校地處偏遠，九成學生大部分都需住校，幸賴廖萬隆董事長支持，重新整建宿舍，日前正式啟用。
走進全新整修完成的宿舍，中華二村宿舍北側面海區域，規畫一大間交誼廳，讓學生能在依山傍海的海景視野中閱讀、整棟4樓學生宿舍共有36個房間，提供145個床位，每位學生都擁有個人的書桌、書架、衣櫃與置物櫃，燈光、網路設備一應具全，每一樓層衛浴空間更是比照星級飯店規格設計，並設有洗衣機、烘衣機設備。
市府教育處指出，面對少子女化帶來的招生危機，教育局協助部分私立高中職參與學校發展與轉型輔導計畫，中華商海轉型後更新校舍與設備、提供學生高額獎助學金，結合產官學資源提供學生建教合作實習及就業機會，共同培育海事人才。
教育局表示，中華商海是國內唯一私校符合STCW國際公約訓練科系，取得STCW國際公約證書，代表畢業即具備乙級船員資格，提升航海與輪機科畢業生的就業競爭力，為海事技職教育奠定重要的基礎。
中華商海董事長暨春保鎢鋼集團創辦人廖萬隆，是技職生變為商場大老闆的最佳典範，提供獎助學金，照顧弱勢家庭學子並協助其畢業後就業，預計3年挹注億元更新校舍與設備，首波打造4層樓飯店等級宿舍，讓學生在無敵海景視野中享受聊天、健身、閱讀、研究課業等居家學習的生活機能；建立網路學習平台，除更新電腦設備與光纖網路，宿舍也安裝wifi。
學校將再陸續改善學生餐廳、體育場、實習教學設施等設備，同時也會增設符合未來趨勢的技職科系，並與同體系的春保鎢鋼集團及薆悅酒店集團建教合作，提供學生實習就業機會，希望能將中華商海打造成北海岸餐飲、工業指標技術學校。
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