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新北勞工局打造移工檢疫宿舍 提供120床

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北勞工、觀旅和環保局合作打造移工檢宿舍，提供120床。圖／新北勞工局提供
新北勞工、觀旅和環保局合作打造移工檢宿舍，提供120床。圖／新北勞工局提供

外籍移工檢疫處所暫緩引進，雇主頭痛。新北市政府勞工、觀旅及環保局輔導停業飯店轉型，依照防疫旅館審核標準，成立移工防疫宿舍，目前可提供120房供入境檢疫移工使用。未來勞工局將繼續尋求有意轉型的旅宿業者配合增設，協助雇主順利引進產業移工。

勞工局長陳瑞嘉表示，新冠肺炎國際疫情依然嚴峻，總死亡人數已破百萬。中央現行防疫政策中，檢疫者禁止入住一般旅館飯店，須直接入住防疫旅館或檢疫處所，降低傳染風險。但雇主支出成本與檢疫處所不足始終困擾各縣市政府。

新北市移工需求龐大，勞工局決定主動解決，輔導業者申報暫停營業，先在入口增設體溫偵測儀，以符合新北市產業類新引進移工入境居家檢疫場所設施措施標準「獨棟建築、分流送餐、甲級廢棄物清運規畫、終期消毒」4大防疫標準，中秋連假前獲審核通過啟用並簽約，成功轉型為防疫宿舍。

新北勞工、觀旅和環保局合作打造移工檢宿舍，現場審核防疫規畫。圖／新北勞工局提供
新北勞工、觀旅和環保局合作打造移工檢宿舍，現場審核防疫規畫。圖／新北勞工局提供

移工 勞工局

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