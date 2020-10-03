新北勞工局打造移工檢疫宿舍 提供120床

外籍移工檢疫處所暫緩引進，雇主頭痛。新北市政府勞工、觀旅及環保局輔導停業飯店轉型，依照防疫旅館審核標準，成立移工防疫宿舍，目前可提供120房供入境檢疫移工使用。未來勞工局將繼續尋求有意轉型的旅宿業者配合增設，協助雇主順利引進產業移工。

勞工局長陳瑞嘉表示，新冠肺炎國際疫情依然嚴峻，總死亡人數已破百萬。中央現行防疫政策中，檢疫者禁止入住一般旅館飯店，須直接入住防疫旅館或檢疫處所，降低傳染風險。但雇主支出成本與檢疫處所不足始終困擾各縣市政府。