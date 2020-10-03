東帝士舊址開發將重生 預計2023年完成商場、影城大樓

南山人壽斥資15億元取得台南市北區東帝士舊址，規畫開發「南山台南廣場」，興建地上12層樓、地下2層的多功能商業大樓，將會有商場、商辦、影城，上月底變更設計經台南市工務局核准通過，預計在2023年前完工。

位在台南市西門路上的東帝士百貨是許多台南人擁有「美好記憶」的地方，不論是各種展覽或是學校畢業展，還有手扒雞、唱片行、游泳池、海盜船等，都是「小時候的回憶」，很多人第一次搭「透明電梯」也是在東帝士。

不過，東帝士百貨從1986年營業，因公司財務危機，2001年1月31日結束營業，後因與攤商有產權紛爭，歇業後遲遲無法改建，導致荒廢多年。

南山人壽2014年取得東帝士百貨舊址後，因逾5年未興建完工，違反金管會「養地條款」，今年7月遭罰100萬元。台南市政府指出，南山人壽已向市府提出多目標變更、都審，之前建照執照已申請通過，但因經營型態有變動，經3次變更設計，上月底已予以核准，可重新進行施工。