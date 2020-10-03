五股青農吳泓泰開發綠竹筍新吃法　提升產品價值

新北市五股區青農吳泓泰堅持採無農藥、無除草劑的友善耕作方式種植綠竹筍，，並創新推出綠竹筍加工品，提升農產價值，農業局表示，為鼓勵青年返鄉從農，推動「農村再生」、「農業創生」及「新北青農力」等計畫，提升青年從農意願。

吳泓泰為家中第五代筍農，目前經營「阿財綠竹農場」品牌，農場位於五股觀音山背風面，可減少強風吹襲，加上氣溫與濕度適中，所培育的綠竹筍口感細緻清甜又脆嫩。

為了做出市場區隔，吳泓泰嚴格篩選出狀似牛角，整支呈現金黃色的頂級綠竹筍，煮熟後以真空包裝方式保留原汁原味，在市集販售時更會用冰塊幫竹筍保鮮，延長最佳賞味期限。

吳泓泰表示，除了販售鮮食真空包外，也積極嘗試開發綠竹筍加工商品，以提升農產價值，此次參加農業局的「新北青農力計畫」，透過計畫協助開發兩項綠竹筍加工商品。包含南洋風味料理筍包，綠竹筍片結合南洋醬料加上手炒花生與芝麻，不僅打破傳統綠竹筍料理概念，同時提供多層次口感。另一款是將竹筍與米結合的筍米餅，不只食用方便，也深受大人及小朋友喜愛。

此外，計畫中也協助包裝流程改善，以降低商品損耗，並提供CIS品牌識別設計，以五股觀音山火山地質與農友個性，加上採筍插畫製作品牌LOGO，使「阿財綠竹農場」品牌形象凸顯，強化商品辨識度。

農業局長李玟表示，農業局推出「新北青農力專案計畫」，提供生產及行銷等相關課程，也有專案協助及Line@即時線上QA服務等一條龍服務機制，讓青年農民無後顧之憂，全力產出最優質的產品，吸引更多青年及新農民加入從農行列。