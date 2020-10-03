中秋、國慶雙連假 鶯歌、深坑、淡水及金山辦活動搶客

中秋、國慶雙連假，新北市商圈舉辦系列特色活動，鶯歌、深坑、淡水及金山商圈接力，爭取遊客搶攻經濟。

4天連假中，「鶯歌陶神遶境文化祭」先登場，踩街迎陶神回福興宮，還有舞台表演、特色市集活動；國慶連假「鶯式美學生活節」將以陶瓷、茶葉及藍染為主題，有三色氣球大遊行、消費抽平板電腦、商圈購物券等活動，消費發票滿200元可登錄新北振興168抽iPhone、郵政禮金等上千個獎品。

經發局何怡明局長表示，本周末「鶯歌陶神遶境文化祭」、「深坑美食煮義」活動，希望攜手地方共創信心經濟。

11月10日前，經發局吉祥物三小龍結合各商圈辦「尋龍輕鬆Buy」活動，到20個商圈與打卡龍、爆料龍和跟屁龍圖片合照，上傳到「來趣新北金發局」粉絲團，有機會抽中Switch Lite、氣炸鍋、負離子吹風機等獎品，商圈消費滿千送限量贈品，有100個「U型抱枕」。

另外，深坑商圈中秋4天連假辦豆腐、黑豬肉香腸DIY活動；淡水與金山商圈合作，明天和10日辦「2020青春山海線淡金藝遊趣」，於淡水老街路口廣場將有競標活動及疊杯表演。