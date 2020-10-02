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一棒接一棒 羅智強：若我接棒不會否定柯文哲政績

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
台北市政府昨舉辦台北設市百年交流分享活動，市長柯文哲邀請北市歷屆市長、議長共同參觀展覽並交流。記者楊正海／攝影
台北市政府昨舉辦台北設市百年交流分享活動，市長柯文哲邀請北市歷屆市長、議長共同參觀展覽並交流。記者楊正海／攝影

北市政府昨舉辦台北設市百年交流分享活動，市長柯文哲邀請北市歷屆市長、議長共同參觀展覽並交流，前總統陳水扁和馬英九都參加並合影。台北市議員羅智強在臉書指出，這張照片，堪稱政界「不可能的任務」。

他說，看著這張照片，在心裡默默細數歷任市長的政績，所有偉大的建設，都是一棒接著一棒，彷彿聖火交接般的延續。

羅智強指出，如今，聖火傳給柯市長，讓台北成為如今的光榮城市，而好的市長，不會忘記前人的貢獻。若有幸，他從柯市長手中接下台北市長的棒子，也不會否定不同黨派的柯市長的政績。

羅智強說，因為他知道，除了感念前人之外，一個優秀的市長，更要站在巨人的肩膀上，陪著市民，看向更美更遠的風景。

羅智強指出，長久以來，藍綠之間勢如水火，「王不見王」才是藍綠政治人物間的相處默契

然而，台北設市百年，柯文哲沒有獨攬功勞，而是邀請了歷任的市長共襄盛舉，為了祝福台北市，前市長們不分黨派，排出時間來與會，造就了歷史性的一刻，對台北的愛，使我們忘記了藍綠，彼此間有了共同的語言。

北市 羅智強

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