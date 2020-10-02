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野柳地質公園晚上恐塞爆 警方建議車停這免大排長龍
新北市野柳地質公園昨晚「夜訪女王頭」吸引超過3200人入園，人潮、車潮大排長龍，金山警分局表示，活動地點野柳地質公園停車場停車空間有限，野柳東澳路僅一線車道往野柳地質公園方向，建議想前往參觀的遊客，傍晚時可將車輛停放於野柳玉田路路肩後步行前往。
金山警分局說，周邊停車資訊：
1.野柳玉田路(舊台二線)兩旁路肩：小客車約300格
2.野柳地質公園停車場：小客車314格、大型車71格
3.野柳帝國收費停車場：小客車73格
4.野柳海洋世界停車場：小客車155格
主辦單位交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處今天、10月4日將延長開放時間至晚間9點30分，另外，10月3日「女王音樂會」屬於售票活動，不開放未持有票卷的遊客入場，請民眾多加注意。
金山分局提醒民眾，展區地處海邊，夜間風大且視線不佳，遊客務必要注意安全，另園區內總容納人數約600人，請務必遵守一進一出的總量管制措施，並配合主辦單位引導耐心等候入園。
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