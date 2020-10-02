景氣差、疫情衝擊 台北大龍峒保安宮10月4日起發送救濟

近年景氣不佳又受到疫情衝擊，台北大龍峒保安宮在秋季祈安禮斗法會後，將於10月4日發送2000多戶低收入戶仲秋救濟，包括現金及物資，約新台幣800萬元，希望給弱勢族群帶來實質的幫助。

保安宮指出，生活補助金在10月4日星期日上午10點至下午4點在保安宮後殿發放，包括慰問金3000元及生活物資等，對象包括大同區、士林區及中山區等3區、近2000餘戶。

保安宮指出，在民國40年代即從事社會救濟事業，當時物質匱乏，保安宮每年以誦經團沿戶化緣所得的米糧、金錢賑濟窮困的居民，而自民國80年代以來，保安宮展開轉型與改造以因應現代化的轉變，然而社會形成富、貧兩極化現象，當經濟愈差，這些弱勢團體愈是需要大家關懷，因此保安宮著手進行多項社會福利措施規畫以資因應。

保安宮表示，其中冬令救濟活動已行之多年，另外於秋季祈安禮斗法會圓滿時再發放一次，希望透過愛與關懷的力量，讓弱勢貧窮家庭能感受幸福，為社會帶來更多的正面能量。

保安宮指出，除了一年兩次的低收入戶生活物資補助金發放外，也舉辦一年兩次的公私立大學及高中品學兼優及低收入戶優秀學生獎助學金，及設置「醫療補助基金」專戶，提供病患醫療補助，希望透過宗教信仰的力量，幫助更多需要的人。