北市擬畫銷汽車停車格補機車格位 汽車族氣到凍未條
內政部擬取消人行道機車停車格，北市為配合中央做法也初步規畫應對措施，北市停管處指出，若無法在人行道劃設停車格，會在周邊尋找替代方案，例如縮短路邊紅線與路口之間的距離，另外，也考慮將路邊汽車停車格取消，改為機車停車格。
台北市交通局停管處企劃科長王永錕指出，人行道如果無法劃設停車格，會在周邊去找替代方案，像是目前路邊紅線與路口的距離為10公尺，在不沒影響行車安全的情況下，考慮部分路口與紅線縮短到5公尺，多出的空間改成機車停車格。
再者就是尋找其他空間，初步規畫鼓勵汽車停到戶外停車場，並將路邊汽車格畫銷，調整為機車停車格，王永錕說，考量到機車族特性，當然停車距離目的地越近越好，因此汽車停車場才會較少設置機車停車位。
然而，魚與熊掌不可兼得，畫銷路邊汽車停車格對汽車族來說也十分不便，陳姓駕駛怒罵，上月市府才為了機車族推動400元停車月票，現在又要畫銷汽車停車位給機車停放，「機車停車處靠近目的地，難道汽車族就活該多走路嗎？」
民進黨議員許淑華指出，一個政策不該為了滿足某些族群就排擠其他人，既然中央有機車退出人行道政策，盼中央與地方合作，盤點並釋出國有空間來規畫汽機車停車格；針對部分老舊社區無停車空間又不靠近國有地，建議市府能與商辦大樓協調配套措施，允許夜間停放車輛。
國民黨議員游淑慧則表示，根本之道應釋出路面道路，在公有建築尤其學校改建時，配合興建地下停車場，不僅可大幅增加停車空間、解決道路交通壅塞問題，也可配合智慧化手機APP方便駕駛人尋找停車位，一舉數得。
王永錕解釋，北市府以規畫良好人行環境為優先，目前全市轄區都有劃設人行道機車停車格，但劃設之前都有考量人行道寬度、人行安全及步行空間，有足夠的空間才會考量劃設機車停車格；太狹窄的人行道主要以拓寬工程為主，不會劃設機車格避免壓縮人行空間。
另外也強調，儘管中央擬修法讓機車退出人行道，但最終還是要看地方的情況及市府的做法，不會一夜之間全台北轄區內的人行道都不能停放機車的情況出現。
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