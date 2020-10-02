快訊

7旬包租婆擁饒河夜市房地產 逆子求過戶不成痛毆母親

箱屍凶嫌陳同佳本月來台投案？刑事局：未接獲港方訊息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假好天氣　龜吼漁港、平溪老街吸人潮遊玩

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
許多民眾趁著假期好天氣到平溪老街。圖／民眾提供
許多民眾趁著假期好天氣到平溪老街。圖／民眾提供

中秋連假天氣晴朗，不少人把握假期出外遊玩，新北市龜吼漁港、富基漁港正值萬里蟹產季，許多民眾都前來吃海鮮賞海景，另外平溪遊客也不少，前去遊玩的民眾說，老街跟許多裝置藝術前都有很多人等拍照。

根據漁管處統計，今到龜吼漁港統計約1萬人次，富基漁港則約2200人次，漁管處提醒，民眾可將愛車停到「愛琴海太平洋溫泉會館」免費接駁停車場，再搭乘接駁車進入龜吼市集避免塞車。萬里區公所表示，昨日接駁公車載客數約550人，今天比昨天人比較多，約800人。

正值萬里蟹產季，漁管處推出萬里蟹巡迴啤酒吧，接連在富基漁港、龜吼漁夫市集、板橋小遠百等處登場，獎品有合作廠商臺酒金牌FREE啤酒風味無酒精飲品、德淶寶精釀啤酒、手信坊海鮮米餅及萬里蟹防疫小物。

另外，新北市觀旅局在平溪菁桐車站周邊規劃燈光藝術裝置，打造平溪打卡新熱點，連假第二天也吸引許多民眾前往踩點拍照，跟家人一起出遊的古姓民眾說，老街及網美步道階梯等處人潮不少，今天好天氣也讓更多人選擇到山區來走走。

許多民眾趁著好天氣到富基漁港吃海產。圖／新北市漁管處提供
許多民眾趁著好天氣到富基漁港吃海產。圖／新北市漁管處提供
新北市觀旅局在平溪菁桐車站周邊規劃燈光藝術裝置，打造平溪打卡新熱點，連假第二天也吸引許多民眾前往踩點拍照。圖／民眾提供
新北市觀旅局在平溪菁桐車站周邊規劃燈光藝術裝置，打造平溪打卡新熱點，連假第二天也吸引許多民眾前往踩點拍照。圖／民眾提供
中秋連假第二天天氣晴朗，許多民眾把握假期到富基漁港挑選新鮮漁獲。圖／新北市漁管處提供
中秋連假第二天天氣晴朗，許多民眾把握假期到富基漁港挑選新鮮漁獲。圖／新北市漁管處提供

萬里蟹 平溪

延伸閱讀

台南好米季雙連假登場 來台南後壁觀賞美麗的彩繪稻田

台南柳營德元埤荷蘭村雙連假辦「風車節」開放免費觀賞

連假第二天！鹿港觀光工廠湧人潮 彰化肉圓排長龍

連假第2天交通順暢！高雄美濃粄條街滿滿人潮

相關新聞

機車族不是人！ 中央擬取消人行道機車格 騎士崩潰怒吼

為營造都市友善安全環境、改善機車停放亂象，內政部日前擬修正「市區道路及附屬工程設計標準」部分條文，取消人行道設置機車停車...

連假好天氣　龜吼漁港、平溪老街吸人潮遊玩

中秋連假天氣晴朗，不少人把握假期出外遊玩，新北市龜吼漁港、富基漁港正值萬里蟹產季，許多民眾都前來吃海鮮賞海景，另外平溪遊...

2020新北「府中搞什麼鬼」 本月中開跑

2020新北「府中搞什麼鬼」規畫推出猛鬼巴士遊程，預計本月16日開跑；每年民眾 最期待的變裝比賽今年分鬼怪組與趣味組，總...

新北推校園犬繪畫比賽 盼從小建立動保觀念

新北市總計有66隻校犬、校貓，動保處表示，透過與學校合作安排生命教育課程，由公務獸醫師帶著貓狗到校園內宣導正確動保觀念，...

台東縣府自辦12年的「返鄉專車」 中秋過後走入歷史

台東縣政府自辦12年的「返鄉專車」廣受好評，不過，今年中秋連假後將不再續辦走入歷史，縣府交通及觀光發展處表示，明年起，回...

新北永和中興公共托育中心前 本月5日起機車退出騎樓

新北市交通局今天宣布，永和區中興公共托育中心前將於本月5日起實施機車退出騎樓，成為全市實施機退的第103處避難弱勢場所。...

中秋連假新北經發局協調50多家業者 經外送平台9折優惠

中秋連假新北市經發局協調超過50家餐飲業者提供9折優惠；另搭配消費競賽，11月15日前和合作外送平台foodomo、fo...

帶著蜜蜂「逐百花而居」 新北蜂農堅持釀優質蜂蜜

在新北市三峽區經營鼎盛養蜂場的農友吳憶宜和曾國信，帶著自家蜜蜂「逐百花而居」，堅持與不噴灑農業的農友合作，釀出優質蜂蜜，...

捷運新北投站增設第2出入口 10月5日開放啟用

台北捷運新北投站現僅有單一出入口，因應高齡社會及創造捷運新北投站周邊商業機能，並提升捷運服務品質與便利乘客使用，北市捷運...

林智堅表態不選新北市長 侯友宜：好人才都為國家所用

新北市長侯友宜今天南下新竹會新竹市長林智堅，並由林智堅帶侯友宜導覽2020台灣設計展，藍綠市長之間相談甚歡；期間接受媒體...

新北交通局10月在汐止、中和及板橋啟用3停車場

新北市交通局在本月啟用3處新停車場，包括汐止區建成平面停車場、中和秀峰平面停車場和板橋長江路機車停車場，汽車臨停每小時2...

秋遊新北農再社區 享受秘境景點不怕人擠人

秋高氣爽，中秋四天連假到來，想出去玩又怕景點人山人海嗎？新北市農業局精選3個秋季「著時」適合秋遊的農再社區，享受秘境級景...

熱門新聞

大溪慈湖、後慈湖步道通了 祕境尋幽攬勝趕快預約

台南老店永合香餅舖驚傳將熄燈 70年始終堅持傳統味

雲林巾彩節開幕熱滾滾 歌手獻唱蘇治芬衝上台伴舞

獨／好消息誤陷山豬吊台灣黑熊醒了 會站立喝入大量水

高雄3景點 到年底免費入園

汰換二行程機車6都第一 桃園決查報道路廢棄機車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。