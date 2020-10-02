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連假好天氣 龜吼漁港、平溪老街吸人潮遊玩
中秋連假天氣晴朗，不少人把握假期出外遊玩，新北市龜吼漁港、富基漁港正值萬里蟹產季，許多民眾都前來吃海鮮賞海景，另外平溪遊客也不少，前去遊玩的民眾說，老街跟許多裝置藝術前都有很多人等拍照。
根據漁管處統計，今到龜吼漁港統計約1萬人次，富基漁港則約2200人次，漁管處提醒，民眾可將愛車停到「愛琴海太平洋溫泉會館」免費接駁停車場，再搭乘接駁車進入龜吼市集避免塞車。萬里區公所表示，昨日接駁公車載客數約550人，今天比昨天人比較多，約800人。
正值萬里蟹產季，漁管處推出萬里蟹巡迴啤酒吧，接連在富基漁港、龜吼漁夫市集、板橋小遠百等處登場，獎品有合作廠商臺酒金牌FREE啤酒風味無酒精飲品、德淶寶精釀啤酒、手信坊海鮮米餅及萬里蟹防疫小物。
另外，新北市觀旅局在平溪菁桐車站周邊規劃燈光藝術裝置，打造平溪打卡新熱點，連假第二天也吸引許多民眾前往踩點拍照，跟家人一起出遊的古姓民眾說，老街及網美步道階梯等處人潮不少，今天好天氣也讓更多人選擇到山區來走走。
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